江戸一が展開する「すたみな太郎」は7月17日から、ディナータイム限定で「うなぎ蒲焼」の食べ放題を、全国のすたみな太郎、すたみな太郎PREMIUM BUFFET、すたみな太郎PREMIUM BUFFET PLUS所沢店、すたみな太郎NEXT、喰喰池袋店で実施する。

ディナータイム限定でうなぎの蒲焼が食べ放題

ディナー限定で「うなぎ蒲焼」が食べ放題

夏の風物詩として親しまれるうなぎ。夏を元気に乗り切ってほしいという想いを込め、うなぎの蒲焼を食べ放題メニューとして提供する。テーブルのロースターで香ばしく焼き上げたうなぎに、甘辛いタレが絡む王道の味わい。ご飯と合わせて「うな丼」にするのはもちろん、そのまま味わったりと、好みのスタイルで楽しめる。

実施期間は7月18日～7月20日で、ディナータイム限定。反響や仕入れ状況などにより早期終了となる場合や、実施店舗、内容が変更となる場合がある。

テーブルのロースターでこんがり焼いて楽しむ

焼いたうなぎをご飯にのせてうな丼に

韓国フェアも実施中

6月12日から「韓国フェア」を開催している。焼肉や寿司、スイーツを自由に楽しめる食べ放題に加え、韓国ならではの野菜と一緒に楽しむ焼肉や、旨辛・甘辛・香ばしい味わいを融合した韓国メニューを提供する。定番の韓国料理から同店ならではのアレンジメニューまで幅広く用意した。

韓国フェアメニュー

提供対象店舗は、すたみな太郎、すたみな太郎PREMIUM BUFFET、すたみな太郎PREMIUM BUFFET PLUS、すたみな太郎NEXTで、喰喰池袋店は対象外。