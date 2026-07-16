バンダイスピリッツは、『ウルトラマン』より「S.H.Figuarts(真骨彫製法) ウルトラマン(Aタイプ)」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年7月17日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2027年2月発送予定。

ウルトラマンシリーズ60周年を記念し、「ウルトラマン(Aタイプ)」が初代スーツアクターである古谷敏氏のボディスキャンデータをもとに、S.H.Figuarts(真骨彫製法)に登場。

当時のスーツアクターである古谷敏氏のボディスキャンデータを活用し、「ウルトラマン(Aタイプ)」のスーツを徹底再現。また、原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、「S.H.Figuarts(真骨彫製法) ウルトラマンティガ」シリーズを担当した成田穣氏により造形。全身の絶妙なバランスや特徴的なマスク造形まで徹底して再現されている。

各部に軟質パーツを採用した広い可動域により、劇中の印象的なシーンなどが再現可能。Aタイプならではのボディバランスや体表のラインに対して、パーツ分割位置を徹底的に検証。アクションフィギュアでありながら、より劇中の印象に近しい「ウルトラマン(Aタイプ)」を追求している。

「ウルトラマン(Aタイプ)」が劇中で使用する「スペシウム光線エフェクトパーツ」を『ウルトラマン』第1話から第13話における劇中描写を元に再現。また、第13話「オイルSOS」で披露したシーンの印象をもとに造形を行った「ウルトラ水流エフェクトパーツ」も付属する。さらに、交換用手首パーツは左7種右6種が付属し劇中の様々なシーンを再現できる。

(C)円谷プロ