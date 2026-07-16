バンダイスピリッツは、『ウルトラマン』より「S.H.Figuarts ハヤタ・シン」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年7月17日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2027年2月発送予定。

『ウルトラマン』放映60周年を記念し、「ウルトラマン」に変身する主人公である科学特捜隊の「ハヤタ隊員」が新規造形でS.H.Figuartsに登場。

円谷プロダクション造形部門LSS監修のもと、当時の映像を元に魂のデジタル彩色技術を用いて「ハヤタ隊員」の表情を再現している。

科学特捜隊員として様々なアクションシーン、ポージングを再現できる関節構造を起用。上半身の襟を含む胸部やネクタイには軟質素材を採用し、「ウルトラマン」に変身する際のベーターカプセルを掲げるポーズや、スーパーガンを構える姿勢など、印象的なシーン再現が可能となっている。

交換用手首パーツは左4種右5種が付属。ベーターカプセルはもちろんのこと、『ウルトラマン』第34話「空の贈り物」でカレーを食べていたハヤタが慌ててウルトラマンに変身しようとした際にスプーンを掲げてしまった印象的なシーンを再現すべく、『スプーン』と素手の手首パーツが付属する。

科学特捜隊のヘルメットは取り外しが可能で頭部を交換して楽しむことができる。ヘルメットのゴーグル部分にはクリアパーツを使用。さらに、スーパーガンは持たせることはもちろん、ホルスター収納時用の銃身が格納された状態のスーパーガンも付属する。

(C)円谷プロ