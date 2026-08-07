Mrs. GREEN APPLE大森元貴「バラード曲で花火って…」スタジアムツアー『ゼンジン』演出の裏側と「ダーリン」への思いを語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。7月20日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。先日7月5日にファイナルを迎えたスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を振り返りました。＜リスナーからのメッセージ＞ミセス先生、こんばんは！ 7月5日のファイナルに参戦しました！ 私にとって初めての「ゼンジン」シリーズだったので、参加できて本当に良かったです。演奏が本当にかっこよくて、ずっと感動していました。特に「ダーリン」と「ケセラセラ」の時の花火は相性が良すぎて、思わず泣いてしまいました。帰り道もプレイリストを聴きながら帰っていたのですがその余韻でまたウルウルしてしまいました。最高の景色と最高の演奏を、本当にありがとうございました。（埼玉県 18歳 女の子）大森：ありがとうございます！ 花火すごかったですね！若井：すごかったよ！ ステージからの景色も花火も最高でしたけれど。藤澤：そうだよね！大森：「ダーリン」で、本編ラストで花火が上がるというのは結構すごいです。「ケセラセラ」って今まででも花火が上がったりというか、大きい演出ってすごく親和性があると思うのだけれど。「ダーリン」でというのはやっぱりミュージックビデオがああいう感じだったから、すごくみんな受け入れられるというか良かったのかなと思うのだけれど。バラード曲で花火って結構僕の中では「おー、そっかそうか」となって。演出チームと話を進めていったんだよね！若井：めちゃくちゃ素敵だったね！大森：プレイリストも公開されていますので、ぜひ聴いてほしいね！

【公式プレイリスト公開🎵】

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公式プレイリスト

『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』が

Apple Music、Spotify、LINE MUSICで配信開始🧑‍🚀👼

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ぜひ思い出とともにLIVEを追体験してください🍏

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▼プレイリストhttps://t.co/l9rE1ZsVTL

⁡#MrsGREENAPPLE#ゼンジン未到とイミュータブル pic.twitter.com/Yu7NXMIHdD

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 5, 2026藤澤：楽しんでください！若井：ありがとう！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info