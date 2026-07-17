ドン・キホーテは7月、「偏愛めし」の新作5品を全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗除く)で順次発売している。

たくあん18枚の"巻かないキンパ風"どんぶり

7月1日に登場したのは、「パリポリフィーバー丼」(430円)。「食べなくても味がわかるような商品はもったいない。驚きや楽しさを誰かと共有できるような正体不明な丼を作りたい」そんな動機から生まれた、一面イエローのインパクト絶大な一品。たくあんを18枚使用。下にはナムルや鶏そぼろ、ごま油が香るご飯を合わせ、巻かないキンパ風に仕上げた。

国産わさびの香りと辛味を味わうそば丼

7月1日に登場した「R指定?極みのわさびそば丼」(430円)は、国産わさびの香りや刺激を楽しめる商品。辛味や食感が異なる「おろし」「刻み」「葉わさび」の3種類のわさびを使用した。「一口ごとに種類を調整しながら香りを楽しみ、最後は全部混ぜて香りと刺激を味わうことをおすすめします」(開発者)

レモンの苦みまで楽しむ、レモンサンド

7月13日に発売した「キュンキュン恋するレモンサンド」(322円)は、「レモンの醍醐味は酸味だけでなく皮の苦みまでまるごと愛すること」という開発者のこだわりから生まれた商品。レモンピューレ入りゼリーにレモンの皮を加え、苦みをブレンド。ホイップクリームとゼリーの甘酸っぱさに、ほろ苦さを組み合わせたデザートサンド。

カツカレーをワンハンドで楽しめるおにぎり

7月13日に発売した「はみだしすぎィ!なカツカレーおにぎり」(322円)は、「天丼が天むすなら、カツカレーもワンハンドで食べたい!」というテリー伊藤さんのわがままを叶えた商品。ポークカツ＋カレールー＋福神漬けの黄金トリオに加え、ご飯にもカレー粉を練り込み"カレー濃度"を極限まで高めている。おにぎりならカレーのお皿を洗う時にスポンジが汚れるストレスも皆無。ボリューム満点で、ランチにもスタミナ補給にもなるタイパ飯。

ギョーザ×チャーハンを組み合わせたおにぎり

7月13日に発売した「ギョーチャおにぎり」(171円)は、ギョーザとチャーハンを組み合わせた商品。チャーハンでギョーザのあんを包み込むように仕上げた。「ガッツリとした旨味は、仕事中のエネルギーチャージや、手軽に中華気分を味わいたい宅飲みシーンにも最強の選択肢です」(同社)