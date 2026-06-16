麺食が展開する喜多方ラーメン坂内は6月16日から、「坂内感謝祭」を全国各店で実施する。

坂内感謝祭

"喜多方ラーメン"は、日本三大ご当地ラーメンのひとつといわれ、喜多方ラーメン坂内は福島県喜多方市にある老舗「坂内食堂」をルーツに持つ喜多方ラーメンチェーン。会津盆地の気候と風土に育まれ守られてきた喜多方ラーメンの味を伝えるべく、麺、スープ、焼豚の素材にこだわり、日常食であるラーメンで"手作りの美味しさ"を日々提供している。

6月16日～6月19日の4日間、長年の感謝の気持ちを込めて本イベントを実施する。期間中、看板商品「喜多方ラーメン」を通常価格から200円引きの690円で提供する。塩・味噌ラーメン、お土産ラーメン、テイクアウトラーメンは対象外となる。

同店の麺は、独自配合の小麦粉に多くの水分を含ませた多加水麺を使用し、もちもちとした食感が特徴。熟成を経て独特の"ちぢれ"を加え、スープをしっかりと絡ませることで、噛むたびに味わいが広がるという。長年の試行錯誤を経て完成した自家製の焼豚は、トロける脂身とジューシーな肉の旨味が特徴。さらに、豚ガラのみを使った雑味のない透明なスープも特徴で、麺、焼豚、スープの調和を楽しめる一杯に仕上げている。