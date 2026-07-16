元カレと再会、楽しい時間、気がつけば辺りはホテル街　夫から「公認不倫」を提案された主婦・花恵はその後の展開を期待するが…ドラマ『夫に不倫をお願いされました』第2話

テレビ大阪のドラマ『夫に不倫をお願いされました』(毎週木曜24:00〜 )の第2話が、きょう16日に放送される。

元カレの有澤と久しぶりに再会

セックスレスに悩む主婦・花恵(中村ゆりか)は夫の弘樹(佐野玲於)から提案された「公認不倫」の契約書にサインする。そして初めての「公認不倫」当日、精一杯のオシャレをして元カレの有澤(堀井新太)と久しぶりに再会。

10年ぶりとなる有澤と思い出話で盛り上がり、楽しい時間を過ごした二人。気がつけば辺りはホテル街、花恵はその後の展開を期待するが、花恵の不純な動機と違って純粋に再会を楽しんだ様子の有澤に何も言えずこの日のデートは終わってしまった。有澤はいい人すぎて不倫には誘えない、他の元カレも既婚者や彼女持ち……「既存」元カレ枠は諦めることに。

花恵が再び同級生の河内涼平(葉山奨之)と森谷恵梨香(ハシヤスメ・アツコ)に相談すると、弘樹と同じく「新規」マッチングアプリを薦められる。しぶしぶアプリで相手を探し始めるが、独身偽装っぽい男が出てくるなど難航。そんな花恵を見た弘樹は「有澤にもう一度連絡すればいい、それでダメなら、俺が花恵の好きなタイプをアプリで見つけてあげる」と言い出す。

弘樹が仕事の合間、花恵のために“推し俳優”(染谷俊之)に似た男を探していると、後輩の陽菜(横野すみれ)が話しかけてきて……。一方、花恵は有澤に再び連絡し、土曜の夜“公認不倫”に誘う……。

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