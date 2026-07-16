LIFULL seniorが運営する「LIFULL 介護」は7月16日、「帰省時の親の衰え・違和感についての意識調査」の結果を発表した。調査は2026年6月5日～9日、別居している親と直近の帰省などで対面で会った30代～60代の男女650人を対象にインターネットで行われた。

お盆明けに老人ホームへの問い合わせは約30%増加

LIFULL 介護への老人ホーム問い合わせ増加率

LIFULL 介護への老人ホーム問い合わせは、例年お盆休みが明けた時期に問い合わせ数が急増する傾向にあるという。2025年の問い合わせ件数はお盆期間(8/10〜16)の問い合わせ件数を100%とすると、その翌々週は128.8%と約30%増加している。これは、お盆での帰省などで親の様子を久しぶりに直接見たことで介護の必要性に気づき、施設探しを始める人が多いためと考えられる。

帰省時に親の「衰え・違和感」を約7割が実感

別居している親と帰省などで対面で会った際の、親の行動や様子についてアンケート調査を実施した。

親の様子を見て、「衰え」や「違和感」を感じたかを尋ねたところ、「多少感じることがあった」(46.0%)が最も多く、「強く感じることがあった」(28.2%)と合わせると7割以上が何らかの異変を感じていることが明らかになった。

具体的に親のどんなところに「衰え」や「違和感」を感じたかについては、「歩行・運動機能について」が68.0%で最多となり、次いで「記憶・認知機能について」が51.7%と半数を超える結果となった。

親の異変に気づいても「特に何もせず、様子を見る」が最多

親の「衰え」や「違和感」を感じた後にどんな行動を起こしたか尋ねたところ、「特に何もせず、様子を見ることにした」が約4割で最多となった。

次いで、「親に体調や生活の様子を詳しく聞いた」(33.8%)、「連絡や訪問の頻度を増やした」(19.5%)など家族内での対応にとどまる方が多い結果となった。

親の「衰え」や「違和感」を感じた後に「特に何もせず、様子を見ることにした」と回答した人にその理由を聞いたところ、「まだ対策が必要なほどの段階ではないと思った」が43.2%で最も多い結果となった。

一方で、「衰えを指摘しても拒絶されると思った」(12.6%)、「親のプライドを傷つけると思った」(12.1%)など親への遠慮から特に行動に移せないという方も1割以上いることが明らかになった。

親の衰えチェックポイント

親がどのような状態になっていたら介護サービスや老人ホーム入居を検討し始めるべきなのか、同社はLIFULL 介護の小菅秀樹編集長監修「親の衰えチェックポイント」を公開した。

親の衰えチェックポイント

「これらの項目に複数当てはまる場合でも、すぐに老人ホームの入居を決める必要はありません。ただし、『まだ大丈夫』と様子を見るだけでなく、まずは地域包括支援センターや医療機関に相談し、在宅介護サービスで支えられるのか、将来的に施設入居も視野に入れるべきかを早めに確認しておくことが大切です」(同社)