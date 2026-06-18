LIXIL住宅研究所は6月17日、二世帯住宅についての調査結果を発表した。調査は2026年2月16日～22日、20～40代の既婚男女で、親と同居している人(197名)、親と別居している人(203名)の計400名を対象にインターネットで行われた。

親(実親または義親)と別居している人の今後の意向

現在、親と別居している人の今後の意向は、「親とは別居したまま」が34.0%で最も多く、「親とは近くに住む近居」が14.3%、「将来的に親と同居」が11.8%、「実親・義親の介護が必要になった場合のみ同居を検討」が4.9%となった。

二世帯同居の満足度

親と同居している人の同居満足度は8割以上となった。同居の魅力としては、「家事・子育てのサポート」が39.6%で最も多く、「経済的な負担軽減」が35.5%、「緊急時の安心感」が35.0%で続いた。

親と別居している人が感じる同居の魅力

親と別居している人が同居を魅力的だと感じる理由は、「緊急時の安心感」が31.0%、「親と気軽に交流できる」と「親孝行ができる」がともに28.1%となった。

理想の二世帯住宅の間取り

全員に今後二世帯住宅を建てる場合の理想的なタイプを聞いたところ、「完全分離型」が56.8%、「完全同居型」が41.8%となった。

二世帯住宅に関する不安や懸念

二世帯住宅への不安や懸念としては、親と同居している人では「生活リズムなどの違い」(23.4%)、「知人を家に呼びづらい」(21.8%)が上位となった。

親と別居している人でも、トップは「生活リズムなどの違い」(39.4%)となり、続いて「生活音や生活時間帯の違い」(20.7%)となった。