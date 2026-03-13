LIFULL seniorが運営する「LIFULL 介護」は3月12日、「同居介護に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年3月2日～4日、子と別居している50代以上の男女545人および現在別居している親がいる30・40代の男女536人を対象にインターネットで行われた。

介護のため将来同居したいか

介護のため将来的に親子で同居したいか

親世代には自分の子と、子世代には自分の親と将来的に介護のための同居をしたいか聞いたところ、親世代と子世代共に同居したくないという意向が多数派となった。一方でその割合は、子世代では「同居したくない」(30.1%)「できれば同居したくない」(31.7%)を合せて約6割であるのに対し、親世代は「同居したくない」(43.5%)「できれば同居したくない」(35.6%)を合せて約8割を占めており、親世代の方が同居介護に否定的である割合が高いことが分かる。

介護のための同居したくない理由

介護のための同居について「同居したくない」「できれば同居したくない」と回答した人に、その理由を聞いたところ、親世代では「子に介護の負担をかけたくない」が84.1%と多くの回答を集めた。

子世代では、「介護によるストレスが増えそうだから」が52.8%で最多となった。親世代の理由でも「自分のストレスがたまりそうだから」は37.6%となっており、親子どちらも同居介護が自身のストレスになることを懸念していることが分かる。

子世代では「仕事や育児と介護の両立ができないから」も37.8%と2番目に多い結果となった。2025年4月より改正育児・介護休業法が施行されるなど法整備はすすんでいるものの、やはり子世代に仕事や育児との両立の難しさを懸念する方が多くいる事が分かった。

また、「同居により受けられない介護サービスがあるから」は親世代で4.1%、子世代では3.0%と少数となった。

介護のための同居したい理由

一方で、介護のための同居について「積極的に同居したい」「できれば同居したい」と回答した人に、その理由を聞いたところ、親世代では「子しか頼れる人がいないから」が52.2%で最多となった。

子世代は「親孝行がしたいから」「同居で介護や世話の手間を軽減できるから」がいずれも49.7%で最多となった。

また、親世代では「介護施設に入りたくないから」が41.1%、子世代でも「親が介護施設に入る費用を軽減させたいから」が29.1%と、親子ともに同居によって介護施設という選択肢を回避しようとする動きがあることが見受けられる。

親世代での「子は親の面倒を見るものだと思うから」(12.2%)、子世代の「世間体が気になるから」(12.1%)など、「親の介護は子がするもの」というような固定観念による理由も親子共に1割以上みられた。

どこで同居介護をするか

介護のための同居について「積極的に同居したい」「できれば同居したい」と回答した人に、どこに住みたいと考えているか聞いたところ、親世代では「親(自分)が住む家」が68.9%と約7割で「子が住む家」は14.4%にとどまった。一方、子世代では「親が住む家」は48.5%と半数以下、「子(自分)が住む家」は34.5%と3割を超える結果となり、親を子世帯に住まわせるいわゆる呼び寄せ介護を想定している人が親世代に比べ多いことが分かった。一口に同居介護といっても親と子それぞれでどこに一緒に住む事を想定しているか、親子で意向にギャップがあることがうかがえる。

老人ホーム問い合わせ時の居住状況

老人ホーム問合せ時の居住状況

意識調査では親子ともに同居によって介護施設という選択肢を回避しようとする動きがみられたが、実際のLIFULL 介護の直近1年間の老人ホーム問い合わせデータから問い合わせ時の入居検討者の居住状況をみてみると、「子世帯と同居」は12.1%と1割以上となっている。また、「夫婦二人暮らし」18.4%と合せると、同居者がいる方からの老人ホーム問い合わせは3割以上となった。家族による同居介護をしている場合でも、最終的には老人ホームへの入居を考える人も少なくない。

老人ホーム問い合わせ時の要介護度

老人ホーム問合せ時の要介護度

要介護度については、一人暮らしの人は、「自立」が45.5%の一方、子と同居している人では21.8%になった。要介護度3以上の占める割合でみると、一人暮らしの人では1割にも満たないが、子と同居している人では3割弱を占めており、子と同居している方の方が介護度が重くなっても、家族の手を借りて自宅に暮らし続けられていることが分かる。

老人ホーム問合せ時の希望入居時期

入居希望時期でみると、一人暮らしの人では「1ヶ月以内」は9.5%であるのに対し、子と同居している人では18.4%と約2倍の差があり、緊急度が高い問い合せが多いことが分かる。

同居介護は、介護度が重くなっても自宅に暮らし続けられる一方で、入居どきの判断が容易ではないと考えられる。