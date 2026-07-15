ファミリーマートは7月14日、FAMIMA関連商品を全国のファミリーマートで発売した。

FAMIMA関連商品を発売

旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」が好スタート

7月10日、東京・麻布台エリアに同社初の旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」がオープンした。開店初日の売上が同社史上最高を記録し、大きな反響を集めている。クリエイティブ・ディレクターNIGO氏との共創のもと、従来のコンビニエンスストアとは一線を画す新しい"コンビニ体験"を創出。SNS上でも「これがファミマなの?!」「ぜひ行ってみたい!」と国内外から好意的な声が寄せられている。

FAMIMA PARK AZABUDAI

注目のアイテムを全国で数量限定発売

オープンに伴い、NIGO氏ディレクションのもと、「FAMIMA」公式キャラクターが誕生した。コンビニエンスストアらしい親しみやすさを持つこのキャラクターをデザインに取り入れた雑貨や、コンビニエンスウェアをはじめとするFAMIMA発のアイテムを、旗艦店での先行発売に続き、全国の店舗でも数量限定で順次発売している。

中でも「ラインソックス FAMIMA」(680円)は、旗艦店において発売開始から3日間で累計2,000足を販売するなど好評を博している。

「ラインソックス FAMIMA /しろ」「こどもくつした FAMIMA /しろ」(680円)

このほか、コンパクトに丸めてゴムで簡単に収納できる「エコバッグ」(500円)や、麻布台のマップをあしらった「ビニール傘」(1,480円)、「ぬいぐるみキーホルダー」(1,200円)、ロゴを配した「Tシャツ」(1,998円)、「トートバッグ」(1,998円)なども展開する。

「エコバッグ マネーロール型 ライトグレー」(500円)

「BOXティッシュ F 220組」(370円)

「ビニール傘 麻布台 65CM」(1,480円)

「マスコットボールペン F GREEN」(880円)

「アウターTシャツ 太陽と星 /しろ」(1,998円)

「今治タオル 太陽と星 /しろ」(800円)