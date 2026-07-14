ファミリーマートは7月14日、"秘密のフレーバー"「ファミマ味」の商品3種類を全国のファミリーマートで発売する。

同社創立45周年を記念して誕生したファミマ味は、ピリっ・まろやか・甘辛の3つの味の変化を楽しめる、ファミリーマート史上初となる、味を明かさない秘密のフレーバー。

爽やかな香りと「ピリっ」とした風味が広がるインパクトのある味わい、全体の味わいをやさしくつなぐ「まろやか」な風味、日本を代表する"あの味"思わせる「甘辛」な味わいが特徴。"あの味"の正体は食べてからのお楽しみだという。

ファミマ味

ファミマ味は、「ファミチキ(ファミマ味)」(258円)と、スナックカテゴリーの「ファミマ味ポテトチップス」(180円)、「ファミマ味お米スナック」(172円)の3商品で展開する。

ファミチキでは、衣とお肉にそれぞれ異なる味付けを施すことで、ひと口目から後味まで印象が移り変わる"不思議な味わい"を実現。食べ進めるにつれて風味が変化するため、最後まで飽きることなく楽しめる。

スナック菓子2種については、それぞれにおいて、素材本来の味わいと秘密のフレーバーが絶妙に調和し、素材が持つ美味しさを最大限に引き出せる仕上がりにこだわったという。同じファミマ味でも、ファミチキとスナック菓子でそれぞれの特長を生かした味わいに仕上げている。

八木さんが「ファミチキ(ファミマ味)」を実食

CM撮影現場でファミチキ(ファミマ味)をひと足早く味わった八木莉可子さんは、「ファミチキと似ているのかと思ったら、また全然違う味で、和風な香りも感じた」と驚いた様子を見せた。さらに、「高級なお店で食べるような雰囲気もありながら、ファミチキらしいジャンクさや、ガツンとしたおいしさもある」とコメント。「何が入っているのか予想しながら楽しんでほしいです!」と語り、"味が変わる不思議なファミチキ"ならではの魅力をアピールした。

八木莉可子さんが実食

「ファミマ味」の謎解き企画を開催

ファミマ味の正体を推理する謎解き企画「ファミマ45周年に隠された3つのおいしい秘密 ファミマ味の謎」を7月14日～8月3日まで実施している。本企画の謎は、謎解き制作を手掛ける「なぞのデザイナー」氏がプロデュース。SNSやキャンペーンサイト上でオリジナル問題を楽しめる。謎をすべて解き、専用Webページから応募すると、抽選で1,000名に「えらべるPay」1,000円分が当たる。