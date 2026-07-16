「お城がいいね」は2026年7月9日、2026年上半期の「人気の城ランキング」を発表した。2026年1月1日～6月30日の検索数1,186,068件をもとに、「ユーザーオススメ度」が3.5以上の城を対象に集計した。東西は関ヶ原合戦が行われた岐阜県を境に分類し、岐阜県は東日本に含めている。

東日本1位は「犬山城」、西日本1位は「首里城」

東日本ランキングでは、「犬山城」が前年10位から1位へ順位を伸ばした。続いて「小田原城」が2位、「松本城」が3位にランクイン。前年1位だった「松本城」は順位を下げた一方、「岐阜城」は前年8位から4位へ上昇した。

また、「駿府城」は前年12位から6位、「名古屋城」は前年11位から7位へ順位を上げるなど、前年から大きく順位を変動させた城もみられた。さらに、「小牧山城」「春日山城」「五稜郭」が新たにトップ20入りを果たした。

西日本ランキングでは、「首里城」が前年に続いて1位を獲得。2位は「姫路城」、3位は「彦根城」となった。「熊本城」は前年14位から7位、「松山城」は前年15位から8位へ順位を上げ、上位にランクインした。

そのほか、「中城城」「観音寺城」「鬼ノ城」が新たにトップ20入り。東日本・西日本ともに、前年から順位を伸ばした城や新たに注目を集めた城がランクインする結果となった。