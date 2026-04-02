リクスタは4月1日、「2026年春のお城人気ランキングベスト30」を発表した。調査は2025年3月1日～2025年5月31日、「お城がいいね」Web、アプリのデータベースから「オススメ度」が3.5以上のお城を抽出、検索数の多い順に集計した。総検索数は452,032件。

2026年春のお城人気ランキングベスト30

今回のランキングでは現存十二天守の内、国宝に指定されているお城5件が全てランクインする結果となった。昨年のランキングと比較して、新規ランクインしたお城は9件(約30%)だった。

第1位には沖縄県の「首里城(しゅりじょう)」(ユーザーオススメ度4.3)が選ばれた。2019年の火災で焼失し、伝統技術を持った職人の手によって復元工事が進められ、今年の秋には正殿の復元の完了が予定されている。現在、外観工事が完了しており、ライトアップイベント「夜首里城 -YORUSHURIJO-」が5月10日まで開催されている。

第2位は、兵庫県の「姫路城(ひめじじょう)」(ユーザーオススメ度4.7)。白壁に咲きほこる桜の景色は、日本さくら名所100選に選ばれる等、多くの人に愛されているお城の1つだ。

第3位には、日本三名城のお城「大坂城(おおさかじょう)」(ユーザーオススメ度4.1)がランクインした。先月には桜の開花を告げるピンク色のライトアップイベントが開催された。

第8位には、愛知県「清洲城(きよすじょう)」(ユーザーオススメ度3.5)が新規ランクイン。ソメイヨシノの桜景色の中、露店や大道芸人のパフォーマンスを楽しむことができる「清洲城桜まつり」は4月12日まで開催している。

第22位には、岩手県「盛岡城(もりおかじょう)」(ユーザーオススメ度3.6)が新規ランクイン。「盛岡さくらまつり」は、昭和初期から続く伝統のある春の催しとして地元の人や観光客に親しまれている。石割桜という、花崗岩の割れ目から350年もの間咲き続けている桜も有名だ。

第26位には福島県「白河小峰城(しらかわこみねじょう)」(ユーザーオススメ度3.9)が選ばれた。4月11、12日に開催される「小峰城さくらまつり」では、現地の史跡や歴史の理解を深めてもらうことを目的とした「白河桜ウォーク」や、川越藩火縄銃鉄砲隊保存会が披露する「甲冑武者行列」「火縄銃演武」等も見ることができる。