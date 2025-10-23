リクスタは10月22日、「2025年秋のお城トレンドアクセスランキングベスト30」を発表した。同ランキングは、「お城がいいね(リクスタ)」アプリおよびWebにおける検索数を集計し、多い順にランキング化したもの。集計期間は2024年9月～11月。

2025年秋のお城トレンドアクセスランキングベスト30

「2025年秋のお城トレンドアクセスランキング」の結果、兵庫県の「姫路城」(ユーザーオススメ度4.7)が3 年連続で1位に輝いた。姫路公園内に位置する「好古園」では毎年ライトアップイベント「紅葉会」が開催(今年は 11月21日～12月7日)され、昼間とは異なる景観を演出している。

2位は、長野県に ある「松本城」(同4.7)。例年紅葉の見ごろは10月下旬、紅葉に彩られる天守はもちろんんこと、そこからの眺望も素晴らしく、山々が紅葉する姿や雪化粧し始めの北アルプスの峰々の景色は圧巻。

続いて、豊臣秀吉が築城した大阪府の「大坂城」が3位にランクイン(同4.1)。天守前にある推 定樹齢300年の大イチョウをはじめ、園内各所にみられるケヤキやモミジが例年、鮮やかにお城を彩っている。

以下、4位「犬山城」、5位「江戸城」、6位「二条城」と続き、7位には、来年秋の完成を目指し復元工事中の「首里城」が初登場。次いで、8位「岐阜城」、9位「安土城」、10位「名古屋城」と続いた。

そのほか、徳川家康が晩年を過ごした地として有名な、静岡県「駿府城」(同 4.0)が11位にランクイン。駿府城公園内にある「紅葉山庭園」では、その名の通り美しい紅 葉を楽しむことができるほか、東御門・巽櫓では「錦秋の紅葉」のライトアップも。

また、24位には宮城県の「白石 城」(同3.8)がランクイン。関ヶ原の戦い以降、伊達家の重臣・片倉氏の居城として知られており、10月24日から「白石城ミ ュージアム菊花展示」が開催される。紅葉の見ごろは10月下旬 頃からとなっており、白石城の美しい漆喰と紅葉のコントラストを楽しむことができる。