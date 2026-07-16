ファミリーレストラン「ココス」は7月16日より、「うなぎフェア」を開催する。

本フェアでは、7月26日の夏の土用の丑の日に合わせ、定番の「うなぎ丼」など4品が登場。うなぎは、タレをつけて焼く工程をじっくり3度繰り返すことで、香ばしくふっくらと仕上げられている。

今年は、1匹分のうなぎを豪快に盛り付けた「うなぎ一匹極み丼」(2,948円)をはじめ、「うなぎ丼」(1,408円)や、うなぎが2枚のった「うなぎ2枚の特上丼」(2,178円)もラインアップ。

また、人気のオムライスにうなぎをトッピングした「うなぎのふわとろオムライス ～デミグラスソース～」(1,529円)が登場。脂ののったうなぎの香ばしさが、ブランド卵“茜美人”を3個分使ったふわとろ玉子や濃厚なデミグラスソースとマッチする、ココスならではのスペシャルな一皿となっている。

そのほか、“味変”にぴったりな「ひつまぶしセット」(220円)も用意されており、ひつまぶし風に薬味をトッピングしたり、お茶漬けお出汁をかけたりして、心ゆくまでうなぎを堪能することができる。

いずれも7月16日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。7月下旬(予定)まで販売される。なお、ネット注文またはお持ち帰りでは、店内価格よりも10%オフのお手頃価格で販売される。