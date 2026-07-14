通信カラオケ・JOYSOUNDでは、米津玄師の楽曲「夜鷹」のリリースを記念した「米津玄師『夜鷹』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を開始した。

映画『キングダム 魂の決戦』主題歌

「夜鷹」は、17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』の主題歌。同作は映画『キングダム』シリーズ第5弾で、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政らが織りなす壮大な物語を描く。

今作では、原泰久氏の人気漫画『キングダム』の中でも屈指の人気エピソードである「合従軍編」を映画化。作品に合わせて米津が書き下ろした「夜鷹」にも注目が集まっている。

「夜鷹」を歌ってスピードくじに挑戦

キャンペーンに参加するには、対象機種を導入するカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使い、「夜鷹」を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじに挑戦する。

賞品は、「夜鷹×JOYSOUND オリジナルQUOカード」を抽選で50人、「映画『キングダム 魂の決戦』飛信隊の旗ペン」を10人にプレゼント。スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも応募できる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。実施期間は9月30日23時59分までとなっている。