だんだんと暑さが増すこの時期、「食欲が出ない」「胃もたれしやすい」など、胃の不調を感じている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回、20～60歳の男女300人を対象に、胃の不調に関するアンケート調査を実施。その結果、約6割が「過去1カ月以内に何らかの胃の不調を経験したことがある」と回答しました。

では、こうした胃の不調はなぜ起こるのでしょうか。調査結果をもとに、胃の不調が起こる原因や自宅でできるセルフケアについて、医師に話を聞きました。

過去1カ月以内に胃の不調を感じた人は約6割

まず、「過去1カ月以内に経験したことのある胃の不調」について聞いたところ、「胃もたれ」が39.5%で最も多い結果となりました。

そのほか、「胸やけ」(22.9%)、「胃の圧迫感・不快感」(22.3%)、「胃痛」(20.6%)といった症状を経験した人も見られました。

一方で、「特にない」と回答した人は36.9%にとどまり、約6割の人が過去1カ月以内に何らかの胃の不調を経験していることがわかりました。

胃の不調は珍しいものではなく、多くの人にとって身近な悩みであるようです。

胃の不調の原因として思い当たるもの1位は「ストレス」

続いて、胃の不調の原因として思い当たるものを聞きました。

最も多かったのは「ストレス」(43.7%)で、次いで「食の好み(カフェイン・刺激物・脂っこいものなど)」(36.3%)、「加齢」(33.2%)、「不規則な食生活」(31.1%)が続きました。

また、「運動不足」(24.7%)や「睡眠不足」(23.7%)、「飲酒・喫煙」(23.2%)を挙げる人も見られました。

一方で、「姿勢の悪さ」(16.8%)や、「デスクワーク中心の生活」(14.2%)を思い当たる原因として挙げた人は比較的少数でした。

胃の不調の原因としてストレスを思い浮かべる人が多い中、その背景にはさまざまな生活習慣が関係している可能性もありそうです。

胃の不調時の対処法は「休息・睡眠」が最多に

胃の不調を感じた際の対処法としては、「休息・睡眠をとる」(38.4%)が最も多い結果となりました。次いで、「市販薬を服用する」(34.2%)、「水分をとる」(27.4%)、「食事量を減らす」(24.7%)、「食事内容を見直す」(23.2%)と続きました。

また、「我慢して様子を見る」と回答した人も20.5%いました。

胃の不調を感じた際には、休息や食生活の見直しとともに、市販薬を活用している人も一定数いることがわかりました。

「睡眠不足」や「運動不足」を自覚する人も多数

最後に、普段の生活で当てはまるものを聞いたところ、「ストレスを感じることが多い」(49.5%)が最も多く、次いで「睡眠不足を感じる」(48.4%)、「運動する機会が少ない」(44.2%)となりました。

さらに、「スマホを長時間利用している」(36.8%)、「デスクワーク中心である」(33.2%)、「食事時間が不規則」(28.4%)という回答も目立ちました。

調査では、胃の不調の原因として思い当たるものにストレスを挙げた人が最も多かったものの、睡眠不足や運動不足、食事時間の乱れなど、胃の健康に影響を与える可能性のある生活習慣も多く見られます。

では、胃の不調にはどのような生活習慣が関係しているのでしょうか。また、胃の不調を感じた際はどのように対処すればよいのでしょうか。医師に詳しく話を聞きました。

浅川貴介 あさかわ たかすけ 浅川クリニック 副院長/医学博士/日本内科学会総合内科専門医/日本腎臓学会腎臓専門医/日本透析医学会透析専門医/労働衛生コンサルタント（保健衛生）/東京都福祉局認定難病指定医 この監修者の記事一覧はこちら

胃の不調はなぜ起こる?

――胃痛や胃もたれ、胸やけなどの胃の不調は、一般的にどのような原因で起こるのでしょうか。

浅川医師：胃痛や胃もたれは、胃炎や胃・十二指腸潰瘍、ピロリ菌感染のほか、検査で明らかな異常がなくても胃の動きや知覚の異常によって症状が出る「機能性ディスペプシア」などで起こります。

一方、胸やけは胃酸や胃の内容物が食道へ逆流する「胃食道逆流症」が代表的な原因です。暴飲暴食や脂っこい食事、飲酒、喫煙、ストレスなどが症状のきっかけになることもあります。

ただし、一般に「胃の不調」と感じる症状が、必ずしも胃だけに由来するとは限りません。胆のうや膵臓、まれに心臓の病気などが隠れていることもあります。

胃の不調と生活習慣は関係している?

――胃の不調と生活習慣にはどのような関係があるのでしょうか。また、見落とされがちな要因があれば教えてください。

浅川医師：食べ過ぎや早食い、脂肪分の多い食事、過度の飲酒、喫煙、不規則な食事、食後すぐに横になる習慣などは、胃もたれや胸やけを悪化させることがあります。

また、ストレスや睡眠不足も自律神経や胃腸の知覚に影響し、症状を感じやすくする可能性があります。

見落とされやすい要因として、薬の影響も挙げられます。例えば、ロキソニンなどの非ステロイド性抗炎症薬や低用量アスピリン、鉄剤、一部の抗菌薬などは胃の不調を引き起こすことがあります。

症状が続く場合は、服用中の薬やサプリメントも含めて医師や薬剤師に伝えることが大切です。

睡眠不足やデスクワークが胃の不調に影響することも

――今回の調査では、「睡眠不足を感じる」「運動する機会が少ない」「デスクワーク中心である」「スマホを長時間利用している」と回答した人も多く見られました。こうした生活習慣は胃の不調に影響を与えるのでしょうか。

浅川医師：これらが直接胃の病気を引き起こすとは限りませんが、間接的に症状へ影響する可能性があります。

例えば、長時間のデスクワークやスマートフォンの利用は、運動不足や前かがみの姿勢、夜更かし、就寝直前の飲食につながりやすくなります。

特に、夕食が遅くなり、食後すぐに横になる習慣は、胸やけや逆流症状を悪化させることがあります。

スマートフォンそのものよりも、それに伴う睡眠不足や食事時間の乱れ、長時間同じ姿勢で過ごすことに注意した方がよいでしょう。

夏は胃腸に負担がかかりやすい季節って本当?

――夏は胃腸に負担がかかりやすい季節なのでしょうか。また、夏場に気を付けたい生活習慣があれば教えてください。

浅川医師：夏だから必ず胃腸の調子が悪くなるわけではありませんが、暑さによる食欲低下や睡眠不足、脱水、冷たい飲み物の摂り過ぎなどが重なり、胃の不調を感じる人はいます。

また、食欲がないからといって食事を抜き、その後に一度に多く食べると胃の負担になりかねません。

水分は一度に大量に飲むのではなく、こまめに補給し、食事は少量ずつでも規則的に摂ることが大切です。冷たい物で症状が出やすい人は、常温の飲み物や温かい料理を取り入れるとよいでしょう。

胃の不調を予防・改善するためにできることとは

――胃の不調を予防・改善するために、自宅でできるセルフケアのポイントを教えてください。また、市販薬を活用する際のポイントや、受診を検討すべき症状についても教えてください。

浅川医師：まずは食べ過ぎを避け、よく噛んでゆっくり食べることが大切です。また、食後2～3時間は横にならないことも意識しましょう。

そのほか、脂っこい食事や飲酒など、自分が症状を起こしやすいものを控えることも基本です。

市販薬を使用する際は、症状に合ったものを選び、用法・用量を守って短期間使用してください。症状が改善しない場合は、漫然と使用を続けるのではなく、医療機関を受診することをおすすめします。

一方で、強い痛みや繰り返す嘔吐、食べ物のつかえ感、体重減少、吐血、黒い便、貧血、発熱を伴う場合は早めの受診が必要です。また、突然の激痛や、冷や汗・息苦しさを伴う胸部やみぞおちの痛みがある場合は、救急受診も検討してください。

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