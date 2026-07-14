JR東日本は14日、水素ハイブリッド電車「HYBARI」について、2027年度末をめどに営業運転を開始すると発表した。試験車両を営業車両に改造し、鶴見線と南武線支線(尻手～浜川崎間)に投入する。より広範囲な線区で走行できる次世代水素ハイブリッド電車の開発に着手し、2030年度末をめどに営業運転を開始することもあわせて発表した。

「HYBARI」は水素を燃料とする燃料電池装置と蓄電池を搭載したハイブリッド電車。搭載した水素を燃料電池へ供給し、空気中の酸素と化学反応させることで、地球温暖化の原因となるCO2を排出せずに発電できる。2022年3月から実証試験を行い、鉄道車両としての性能やシステムの安定性を検証してきた。

今後、「HYBARI」は営業運転に向けて、日本初という水素を利用した営業車両に改造される予定。水素の充填は鎌倉車両ベース(中原)で実施し、35MPaの高圧水素を使用するとのこと。1回の充填で走行できる距離は約70km。営業運転の詳細は改めて発表する。

「HYBARI」で得た知見をもとに、世界初とされる70MPaの高圧水素を使用する次世代水素ハイブリッド電車の開発もスタート。ディーゼル車両と同等の走行距離と、連続する勾配線区にも対応できる走行性能を両立させ、広範囲な線区で運用可能な車両の実現をめざす。

次世代車両の導入に際し、より短時間で高圧の水素を充填できる設備も整備する。将来的に、海外で製造して国内へ輸入する水素や、国内の再生可能エネルギーが豊富な地域で製造する水素の活用を検討する。世界各地の環境問題に対する解決策として、車両や関連技術の海外展開も視野に入れるとしている。