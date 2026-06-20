JR東日本新潟支社とガーラ湯沢は、GALA湯沢の通称をこれまでの「GALA YUZAWA SNOW RESORT」から「GALA YUZAWA MOUNTAIN FIELD」に変更し、今夏から営業する発表した。あわせてガーラ湯沢駅発着の新幹線を期間限定で運行することも発表された。

夏期の東京～ガーラ湯沢間直通運転は2000年以来、26年ぶりに実施するという。運転日は7月18～20日、8月8～16日、9月19～23日。各日とも上下各1本を設定し、下り「たにがわ403号」は東京駅18時3分発・ガーラ湯沢駅9時38分着(途中の各駅に停車)、上り「たにがわ412号」はガーラ湯沢駅15時56分発・東京駅17時20分着(本庄早稲田駅を除く各駅に停車)で運転する。時刻など変更になる場合もあるとのこと。

GALA湯沢はスキー場のイメージからより幅広く楽しめる場を提供することをめざし、これまでの通称「GALA YUZAWA SNOW RESORT」を今夏から「GALA YUZAWA MOUNTAIN FIELD」に変更。今年の夏期営業「GALAサマーパーク」は、過去最長となる全68日間(7月18日から9月23日まで)の営業を予定している。営業期間中、越後湯沢駅東口からガーラ湯沢駅までシャトルバスも運行する。