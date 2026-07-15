小倉ゆうか「正直、ここまで反響が大きくなるとは思っていなかった」　ショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』配信後の反響に驚き

小倉ゆうかは、主演を務めたショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』について、「正直、ここまで反響が大きくなるとは思っていなかった」と前作配信後の反響を回顧。また、自身の役柄と重なる部分や撮影中のエピソードも語った。

小倉ゆうか

『浅はかなシンデレラたちの婚活⼤戦争』反響に⼩倉ゆうかも驚き

BUMPオリジナルショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活⼤戦争 シーズン2』(7⽉15 ⽇19:00〜配信開始)の取材会がこのほど、都内で行われ、⼩倉ゆうか、橋本梨菜、スタンミじゃぱんが登壇した。

主⼈公・⾹川菜々役を演じる小倉は、前作配信後の反響を聞かれ、「前作が公開されてから半年くらいしか経っていないのですが、どこに行っても『浅はかなシンデレラたちの婚活⼤戦争』のことを言われる。正直、ここまで反響が大きくなるとは思っていなかったので、驚いていました」と回想。

また、続編が決定したときは「次はどんな怪演ができるんだろう(笑)」と思ったといい、「周りのキャラクターもどんどん濃くなっていて、また面白くなっていたので、すごく楽しみでした」と笑顔を浮かべた。

⼩倉ゆうかが⾹川菜々と重なる部分は?

自身の役柄について問われると、小倉は「前作のときに、役柄と重なる部分を聞かれて、ちょっとバカなところと答えたのですが、今回の菜々はちょっと成長していて。賢くなったり、強くなったりした部分があって、そういう部分も自分自身と重なるなと思いました」と自己分析。

撮影中は「菜々の過去やシーズン1の内容を踏まえて、そのときの感情や葛藤を考えながら演じていました」と振り返り、「シーズン1のときに、『このブスが!』みたいなセリフがあったのですが、監督に『相手の方がブスじゃない』と相談したら、『それでいいの。ブスじゃない人同士がブスだと言い合ってるのがいいの』と言われたので、シーズン2でもそういうことは考えずに悪い言葉を言ってました(笑)」と明かした。

『浅はかなシンデレラたちの婚活⼤戦争』ストーリー

物語は、結婚相談所の勧めで再び婚活の戦場へと⾜を踏み⼊れる主⼈公・⾹川菜々(⼩倉ゆうか) を中⼼に展開する。そんな彼⼥の前に最⼤のライバルとして⽴ちはだかるのが、豊満なボディを武器に欲望のまま突き進むCAの⼩泉ヴィヴィアン有紗(橋本梨菜)だ。

彼⼥たちが奪い合う運命の相⼿は、⾺主バッジを胸に輝かせる特級ハイスペック男⼦・中⼭真⼆(スタンミじゃぱん)である。この3⼈を中⼼に、あざとかわいい保育⼠や虚栄⼼をもつインフルエンサー、場を盛り上げるゲーム会社役員など、⼀癖も⼆癖もある強烈なキャラクターたちが参戦し、熾烈な争奪戦と波乱のドラマを巻き起こす。