橋本梨菜、『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争 シーズン2』で演じた小泉ヴィヴィアン有紗への印象「重なりたくないくらいイヤな部分がたくさんある」「でも…」

橋本梨菜は、『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争 シーズン2』で演じた小泉ヴィヴィアン有紗について、「重なりたくないくらいイヤな部分がたくさんある」とコメント。一方で、「強さだけではなく、どこか弱い部分がある」と役への印象を語った。

橋本梨菜

『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』出演に橋本梨菜が喜び

BUMPオリジナルショートドラマ『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争 シーズン2』(7月15 日19:00〜配信開始)の取材会がこのほど、都内で行われ、小倉ゆうか、橋本梨菜、スタンミじゃぱんが登壇した。

主人公・香川菜々(小倉ゆうか)のライバル・小泉ヴィヴィアン有紗役を演じる橋本は、「シーズン2に呼んでいただけて、とてもうれしく思っております」と喜びを語り、「撮影自体もすごく楽しくて、映像もちょっと観させていただいたのですが、めちゃくちゃ面白いので、たくさんの方に観ていただきたいです」とPRした。

小泉ヴィヴィアン有紗と橋本梨菜の重なる部分は?

自身と役柄で重なるところがあるかを聞かれると、橋本は「どうですかね……重なりたくないくらい、有紗はイヤな部分がたくさんあるんですけども(笑)」と率直な印象を述べ、笑いを誘いつつ、「でも、私自身がそうなりたいなと思うのは、その強さみたいなところですかね」と回答。

続けて、「ずっと演じていて思ったのが、強さだけではなく、どこか弱い部分がある。だからこそ、外では強く見せているようにも感じるので、そういった部分では少し自分と被る部分があるのかなと思いました」と話した。

また、橋本は「私自身、演技をさせていただく機会が年に数回だけなので、不安な部分もあったんですけど」と吐露する一方で、「皆さん、とにかく悪い女(の演技)がめちゃくちゃ上手で。また、全く種類の違うかわいい子たちが集まってて、このメンバーで合コンに行ったら、マジで無敵だろうなって感じ(笑)」と表現し、会場を沸かせ、「絶対に推しが見つかるだろうなというくらい、みんなかわいくて、現場もすごく楽しかったです」と振り返った。

『浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争』ストーリー

物語は、結婚相談所の勧めで再び婚活の戦場へと足を踏み入れる主人公・香川菜々(小倉ゆうか)を中心に展開する。そんな彼女の前に最大のライバルとして立ちはだかるのが、豊満なボディを武器に欲望のまま突き進むCAの小泉ヴィヴィアン有紗(橋本梨菜)だ。

彼女たちが奪い合う運命の相手は、馬主バッジを胸に輝かせる特級ハイスペック男子・中山真二(スタンミじゃぱん)である。この3人を中心に、あざとかわいい保育士や虚栄心をもつインフルエンサー、場を盛り上げるゲーム会社役員など、一癖も二癖もある強烈なキャラクターたちが参戦し、熾烈な争奪戦と波乱のドラマを巻き起こす。