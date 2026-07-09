和食レストラン「華屋与兵衛」は7月9日より、「鰻と天然大海老フェア、赤肉メロン甘味」を開催している。

本フェアでは、天然大海老の天ぷらと鰻の蒲焼を一緒に楽しむことができる「天然大海老のうな天重」のほか、国産赤肉メロンを使用した「白玉クリームあんみつ」や「みるく氷」が季節限定で登場。

「天然大海老のうな天重」は、国産米100%のごはんの上に、しっかりとした肉質の天然大海老天や野菜天(なす、かぼちゃ、おくら)が乗った天重と、ふっくらと柔らかい鰻を香ばしく炙ったうな重の両方を味わえる季節限定メニューで、タレと山椒の香りが食欲をそそる。季節のお新香と味噌汁が付いて、価格は2,079円。7月26日の土用の丑の日までの期間限定商品となっている。

「国産赤肉メロンの白玉クリームあんみつ」(869円)は、程よく熟れた赤肉メロンのジューシーな果肉と香りを楽しむことのできる夏限定のあんみつ。白玉、沖縄県産黒糖使用黒みつ、寒天、北海道産小豆餡、キウイフルーツ、オレンジ、北海道産赤えんどう豆、牛皮に加え、バニラアイスの代わりに北海道産メロンジェラートを使用することで、くちどけも良くさっぱりとした甘味に仕上がっている。

「国産赤肉メロンみるく氷」(869円)は、ミルク味の氷をふわふわに削ったかき氷の上に、滑らかなミルクホイップとひんやりとしたメロンソースをかけ、国産赤肉メロンを添えたかき氷。夏にぴったりの甘くて爽やかなメロンのかき氷を楽しむことができる。

赤肉メロン甘味は、いずれも9月下旬までとなっている。