100円寿司チェーンの「はま寿司」は7月14日より、「はま寿司の旨ねた夏祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、柔らかな身とコクのある味わいが特長の「三陸産 大切り銀鮭」、脂がのった“はらも”を使用した「大切りびんちょうまぐろ大とろ」がお手頃価格の110円で登場。さらに、まろやかなマヨと自社製ベーコンが相性の良い「ベーコンマヨ軍艦」、野沢菜のシャキシャキ食感がクセになる「野沢菜昆布軍艦」も110円でラインアップされている。

また、上品な味わいのキスをサクサクに揚げた「きすの天ぷら握り」や、旬のナスを特製のつゆに漬けた「なすの揚げびたし握り」、噛むほどに旨みを感じられる「いかげそ」が、いずれも176円で楽しむことができる。

至福の一貫シリーズでは、厚切り豚バラ肉を旨辛なサムジャンと一緒にサンチュで巻いていただく「野菜と食べるサムギョプサル風つつみ」、ふっくらと柔らかな「宮崎県産 大切りうなぎ」が319円で登場。

サイドメニューでは、豚骨や魚介の旨みをベースに薬膳などでも使用される高麗人参や竜眼、田七人参、大棗などの食材と唐辛子や花椒のスパイスで調味した「特製麻辣ラーメン」(506円)、旨辛タレで味わう「サクもちじゃがいもチヂミ」(319円)、炭火の香ばしい風味が堪らない「うなぎの肝串(2本)」(429円)が登場。

さらにはまカフェラボでは、甘酸っぱい苺の果肉入りソースとバニラアイスが相性抜群な「ストロベリードーナツ バニラアイスのせ」(363円)を楽しむことができる。

いずれも7月14日より、全国の「はま寿司」店舗にて販売スタート。無くなり次第終了となる。