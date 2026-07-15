フィジカルAIの社会実装を目指す「Striding AI」は、ステルスモードを終了し、本格始動したことを発表した。

Striding AI、フィジカルAIの社会実装に向けた新戦略を発表

同社は、高度な基盤モデルをロボットの認識技術、制御システム、行動データ、インフラと統合した次世代ロボティクス基盤システムを開発している。認識から実行、フィードバック、リカバリーまでを網羅するクローズドループ型アーキテクチャや、ヒューマン・イン・ザ・ループ型(人間の介入を取り入れた手法)の強化学習を採用しており、初期の社内テストではタスク成功率が最大3倍に向上する成果を上げている。

さらに、エッジからクラウドまでのオーケストレーションに対応する強固なデータインフラを構築することで、ロボットが現場で実環境で稼働するほど精度が向上していくプラットフォームの実現を目指す。

初期の商業展開としては、業務プロセスが明確で需要の高い日本のコンビニエンスストアなどのリテール分野を予定しており、棚補充や在庫確認、商品整理、会計支援といった多忙な現場の業務サポートが可能となる。

将来的には、この自社のロボティクス基盤システムを小売だけでなく、食品、農業、物流、ヘルスケア、通信など幅広い分野へと応用していく計画を立てている。長期的なビジョンとして、実世界の経験から学び、継続的に改善し、人々の日常環境の一部となるロボットを構築することを挙げている。