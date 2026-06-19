都会に住んでいる人にとっては、飲んだ日は電車で帰るのが当たり前の習慣となっていることが多いですが、田舎ではそうではないことも。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎の人なら当たり前の"あの文化"に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「友人が知らなかった田舎の飲み会事情とは?」

都会から遊びに来た友人と、居酒屋へ向かう主人公。

車で移動していることに気付いた友人は、「お酒を飲むなら帰りはどうするの?」と疑問を抱きます。しかし主人公は、まったく問題ないという様子です。

さて、主人公が頼りにしていたものは何だったのでしょうか?

① その日の運転役を持ち回りで決める文化

② 飲んだ人の車を代わりに運転してくれるサービス

③ 車を翌日まで預かってくれる居酒屋

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✅田舎の飲み会に欠かせない存在……このマンガの気になる結末はこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

地域によって当たり前は大きく変わる

普段は当たり前だと思っていることでも、地域が変われば驚かれることは少なくありません。

特に移動手段は暮らし方に直結するため、飲み会や外食の段取りにも違いが出るもの。「そんな方法があるの?」と思うような仕組みも、地元ではごく普通に利用されていることがあります。

▶なお、今回の答えは② 飲んだ人の車を代わりに運転してくれるサービス でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!