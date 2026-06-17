田舎暮らしや地方移住には、自然が近いことや生活コストの安さなど、多くの魅力があります。一方で、実際に暮らし始めてみると、都会ではあまり意識しなかった地域ならではのルールや慣習に戸惑うこともあるようです。回覧板や地域行事、ゴミ出しの決まり、自治会活動など、その土地で暮らして初めて知ることも少なくありません。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、町内会費に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「主人公は町内会費の何に驚いた?」

田舎に移住した主人公の家に、夜、町内会の人がやってきました。用件は町内会費の集金。公園の管理やゴミ回収など、地域を維持するために使われるお金だと説明を受けます。主人公も納得して話を聞いていましたが、最後に聞いたある内容に思わず驚いてしまいます。

さて、主人公は町内会費の何に驚いたのでしょうか?

① 支払いが現金のみだった

② 次の集金担当に指名された

③ 年会費の金額が予想以上だった

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※答えはこの記事の最後にあります。

住んでみないと分からない地域のルール

引っ越し先では、家賃や光熱費のような分かりやすい出費だけでなく、地域ごとの独自ルールに出会うこともあります。

特に町内会や自治会に関することは、実際に住み始めてから初めて知るケースも少なくありません。「そんな仕組みだったのか」と驚いた経験がある人もいるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは③ 年会費の金額が予想以上だった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!