田舎暮らしや地方移住には、自然が近いことや生活コストの安さなど、多くの魅力があります。一方で、実際に暮らし始めてみると、都会ではあまり意識しなかった地域ならではのルールや慣習に戸惑うこともあるようです。回覧板や地域行事、ゴミ出しの決まり、自治会活動など、その土地で暮らして初めて知ることも少なくありません。
今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、町内会費に関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
田舎あるあるクイズ「主人公は町内会費の何に驚いた?」
田舎に移住した主人公の家に、夜、町内会の人がやってきました。用件は町内会費の集金。公園の管理やゴミ回収など、地域を維持するために使われるお金だと説明を受けます。主人公も納得して話を聞いていましたが、最後に聞いたある内容に思わず驚いてしまいます。
さて、主人公は町内会費の何に驚いたのでしょうか?
① 支払いが現金のみだった
② 次の集金担当に指名された
③ 年会費の金額が予想以上だった
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※答えはこの記事の最後にあります。
住んでみないと分からない地域のルール
引っ越し先では、家賃や光熱費のような分かりやすい出費だけでなく、地域ごとの独自ルールに出会うこともあります。
特に町内会や自治会に関することは、実際に住み始めてから初めて知るケースも少なくありません。「そんな仕組みだったのか」と驚いた経験がある人もいるのではないでしょうか。
▶なお、今回の答えは③ 年会費の金額が予想以上だった でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!