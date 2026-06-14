田舎暮らしでは、休日の過ごし方に悩むこともあります。今回の主人公も、「あー暇だな……」と家で過ごしていたものの、思い立って近くのパチンコ店へ向かうことにしました。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎と都会のパチンコ店の違いにまつわるエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「パチンコ店に着いて驚いたことは?」

田舎に引っ越してきた主人公。休日、暇つぶしにパチンコ店へ向かうことに。「この辺なはずだけど……」と車を走らせ、ようやく目的地に到着します。

しかし、店を見た彼は思わずあっけにとられてしまいます。

さて、彼は何に驚いたのでしょうか?

① 建物の規模が想像以上に大きかった

② 常連客ばかりで入りづらそうだった

③ 閉店時間が思ったより早かった

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✅田舎のパチンコ店で思わず二度見……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

知っているはずなのに、スケール感が違う

同じチェーン店や施設でも、地域によって雰囲気が大きく変わることがあります。

特に都会から地方へ移ると、「知っている場所のはずなのに、なんだか別物に見える」という経験をする人も少なくありません。建物の大きさや敷地の広さなど、暮らす場所が変わるだけで見慣れた景色の印象も変わるものです。

▶なお、今回の答えは① 建物の規模が想像以上に大きかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!