田舎暮らしでは、休日の過ごし方に悩むこともあります。今回の主人公も、「あー暇だな……」と家で過ごしていたものの、思い立って近くのパチンコ店へ向かうことにしました。
今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎と都会のパチンコ店の違いにまつわるエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
田舎あるあるクイズ「パチンコ店に着いて驚いたことは?」
田舎に引っ越してきた主人公。休日、暇つぶしにパチンコ店へ向かうことに。「この辺なはずだけど……」と車を走らせ、ようやく目的地に到着します。
しかし、店を見た彼は思わずあっけにとられてしまいます。
さて、彼は何に驚いたのでしょうか?
① 建物の規模が想像以上に大きかった
② 常連客ばかりで入りづらそうだった
③ 閉店時間が思ったより早かった
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✅田舎のパチンコ店で思わず二度見……こちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
知っているはずなのに、スケール感が違う
同じチェーン店や施設でも、地域によって雰囲気が大きく変わることがあります。
特に都会から地方へ移ると、「知っている場所のはずなのに、なんだか別物に見える」という経験をする人も少なくありません。建物の大きさや敷地の広さなど、暮らす場所が変わるだけで見慣れた景色の印象も変わるものです。
▶なお、今回の答えは① 建物の規模が想像以上に大きかった でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!