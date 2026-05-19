レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は5月20日から、2.5次元タレントグループ「シクフォニ」とのコラボキャンペーンを全国の対象店舗で開催する。

シクフォニ × しゃぶしゃぶ温野菜 コラボキャンペーン

コラボのテーマは「お忍びデート」

今回のコラボのために描き下ろされたビジュアルでは、「しゃぶしゃぶ温野菜にシクフォニメンバー本人がお忍びデートに来たら?」というテーマを表現。メンバー本人の意見も取り入れた私服コーデとなっており、それぞれの個性が感じられる特別な描き下ろしビジュアルに仕上がっている。まるで実際にシクフォニメンバーと一緒にしゃぶしゃぶ温野菜へ来店しているかのような、臨場感と遊び心あふれる世界観が楽しめる。さらに、メンバーそれぞれの"推しメニュー"も紹介。しゃぶしゃぶを味わいながら、推しメンバーをより身近に感じられる特別なコラボレーションとなっている。実施期間は5月20日～7月14日まで。

クリアカード付き食べ放題コース&ドリンクが登場

本コラボ限定で、「オリジナルクリアカード付き食べ放題コース」を販売する。通常の食べ放題コースに＋330円で、描き下ろしビジュアルを使用した「オリジナルクリアカード(全6種)」付きコースへ変更可能。全6種の中からランダムで1枚をプレゼントする。

さらに、オリジナルクリアカード付きのドリンク「ごろごろマンゴーソーダ」と「ごろごろピーチソーダ」(各770円)も登場する。オリジナルクリアカード付き食べ放題コースを注文した人限定で注文できる。

デジタル待受画像がもれなくもらえる

オリジナルデジタル待受画像がもれなくもらえる

公式アプリでは、本コラボ限定で「シクフォニポイント」が登場する。キャンペーン期間中に来店し、会計時にアプリをレジで提示すると、会計金額(税込)の2%分がシクフォニポイントとして付与される。通常メニューの注文も対象。20ポイントで「描き下ろしオリジナル待ち受け画像(全7種類)」1種と交換できる。

公式Xでフォロー＆リポストキャンペーン

公式Xではフォロー&リポストキャンペーンを開催する。期間中に公式Xから投稿される対象ポストをリポストした人の中から抽選で6名に「オリジナルクリアカード全6種コンプリートセット」をプレゼントする。応募期間は5月20日～6月7日まで。