timeleszの松島聡が出演するピーチ・ジョンのWeb動画「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」編が、29日10時より特設サイトで公開される。それに先駆け、同日4時からショートバージョンが公式YouTubeチャンネルで配信されている。

timelesz 松島聡

動画では、松島が同日発売の新作ルームウェアを着用し、自身が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーも登場。

“恋人目線”で描かれるストーリー仕立てとなっており、ケンカした恋人同士が、松島のとある行動をきっかけに仲直りへ向かう様子を優しく表現している。寝起きの姿や照れた笑顔、悩ましげな表情など、自然体の魅力も見どころだ。

timelesz 松島聡

テーマソングには、timeleszの最新アルバム『MOMENTUM』収録曲「Love Letter」を起用している。

また、特設ページでは撮影の裏側を収めたメイキング動画も公開予定。インタビューでは、ルームウェアの着心地やフレグランススプレーへのこだわりなどを語っている。

松島は2022年秋からピーチ・ジョンのルームウェアのイメージモデルを務めており、今回の動画も注目を集めそうだ。

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