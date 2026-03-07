『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season２』(7日スタート、毎週土曜22:00～ ※第1話無料放送・配信)の完成報告会が7日、都内で行われ、大西流星(なにわ男子)、原嘉孝(timelesz)、平祐奈、蓮佛美沙子、萩原聖人が登壇した。

原嘉孝

中華街で育ったニートの青年・小柳龍一(大西流星)と、捜査一課の刑事・岩清水欽太(原嘉孝)、そして仲間たち“ネイバーズ”が横浜で起きる事件に挑むクライムサスペンス。Season2では、謎のステッカー事件をきっかけに連続殺人事件が発生し、さらにロン自身が殺人容疑で逮捕されるという衝撃の展開が待ち受ける。

原は「やっと本日を迎えられました。Season１とはマッジで別作品くらい違う。映画を見ているみたいな壮大なストーリーなので、１回騙されたと思って見てください。マッジで面白いから!」と強力にアピール。

その後、蓮佛も「マッジで見応えがある作品だと思います」と連鎖すると、原は「マッジで!」と呼応。萩原が「ハラハラドキドキじゃない、いろんなものがある作品になっています」と予告すると、やはり原は「いやマッジで!」とカットインした。

そして、大西が「Season１では捕まえるために協力するという立場だったところから急展開が起きてるので、そこはロン(大西)としてもすごく複雑な気持ちになりますし、まさかあのロンが…」と言いかけたところで、原は「それ以上言うな!」と制止し、ネタバレを未然に防いだ。

このように、終始会見を盛り上げまくっていた原に対し、蓮佛は撮影現場の様子から、「陽な人なのかなって思ってたんですけど。めちゃくちゃ陰じゃないですか(笑)。今、ちょっと頑張ってますよね(笑)」とぶっちゃけ、原は「“頑張ってる”とか言わないで!」と狼狽。

それでも蓮佛は「いつ現場で話しかけても、返しが寝起きの人みたいで(笑)、それがすごいツボに入っちゃって。こういうシリアスめな作品って、あんまり入り込みすぎると、私は引っ張られちゃうタイプなんですよ。今回、原さんとちょっとでも話して絶妙に弾まない会話を楽しむみたいな感じでした。悪口じゃないんですよ!」と、フォローを交えつつ暴露を続けた。

大西も「分かります!」と同調しながら、「本当にびっくりするくらい、一点を見つめてる時があったんですよ」と報告。続けて、「たまにクチャって笑ったりすると、赤ちゃんが初めて笑った時みたいな、あったかい空気感に現場がなるので、切り替えがすごいなと思います。いい意味で現場も引き締まりますし、和やかにもなるんです」と、現場の空気づくりを絶賛していた。