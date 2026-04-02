アイドルグループのtimeleszが出演する、スマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」の新TVCM「充電ない？借りれば良くない？」篇が、きょう2日から放映を開始した。

timelesz

新CMは、CHARGESPOTをイメージした青い空間と街並みセットを歩くtimeleszメンバーの掛け合いからスタート。「え？充電ない？」「充電器もないの？」「忘れたりするよね」と、誰もが経験したことのある“充電あるある”が次々と飛び出す中、菊池風磨の「それ、借りれば良くない？」という一言で悩みを爽快に解決していく構成だ。ラストでは巨大なCHARGESPOTの上にメンバーが集結し、「借りれば良くない？」というメッセージで、日常の充電の悩みに寄り添う存在としてのサービスを印象づける。

このTVCM放映開始にあわせて公開されるSNS動画では、timeleszメンバーが2人1組で登場。充電切れの焦りや、モバイルバッテリーを持ち歩くことによる不便さ、発火への不安、捨て方が分からないといった身近な悩みをストーリー仕立てで表現し、「借りればよくない？」というシンプルな解決策を提示する。公開は4月4日以降を予定しており、菊池・橋本ペアの「スマートすぎません？」篇、佐藤・原ペアの「充電器貸してくれよ～！」篇、松島・篠塚ペアの「モバイルバッテリーの発火が不安だ～！」篇、寺西・猪俣ペアの「モバイルバッテリーの捨て方分かんないよ～！」篇がラインナップされる。

撮影当日は、CHARGESPOTのイメージカラーである水色を基調としたスタジオに、timeleszメンバーが元気よく登場。爽やかなセットに映えるクールな表情やスタイリッシュなウォーキングに加え、SNS動画ではコミカルで表情豊かな演技も披露し、終始和やかな雰囲気で収録が進んだ。

撮影後のインタビューで寺西拓人は「CHARGESPOTのイメージカラーである水色の綺麗なセットの中で撮影させていただきました。大きいCHARGESPOTの上に乗っているようなシーンもあり、僕たちもチャージしてもらえるような楽しい撮影だったかなと思います」とコメント。猪俣周杜も「いつもお借りしているCHARGESPOTさんのテレビCMということで、友達にも自慢できるのでうれしいですね」と喜びを語った。

CHARGESPOTに助けられたエピソードを聞かれると、松島聡は「テーマパークの待ち時間などを確認するためにずっとスマホ使うじゃない。『あ、充電がないな』と思った時にCHARGESPOTさんです」と実体験を披露。篠塚大輝は、母の誕生日に銀座を訪れた際、スマートフォンの充電が2％になってしまったものの、アプリを開くと多数の設置場所が見つかり、「無事借りられました!」と振り返った。これに菊池が「ザギンでジーチャーね!」とツッコミを入れ、メンバー全員で笑い合う場面も。

また、「借りればよくない？」というメッセージにちなみ、timelesz結成から2年で最も“アップデートした”メンバーを問われると、菊池は松島の名前を挙げ、「髪型のアップデートの回数ですね。長さもそうだし、色もそうだし」と説明。橋本将生は原嘉孝について「髪の毛がすごく似合っている」と語り、美容やボディメイクへの意識の高さも明かされた。原自身も「絶対パックとか欠かさないし」「ライブ終わりにも保湿と、あとは湯船に浸かったりしてケアしています」と話している。

新生活を始める人へのメッセージでは、佐藤勝利が「新しい経験や出会いがたくさんあると思います。でも、ひとりだけではないので、元気をくれる周りの人や、CHARGESPOTのように誰かに頼って元気をチャージしてほしいなと思います」と呼びかけた。続けて原は、「4月から新生活でいろいろ不安かもしれませんが、失敗を恐れずに。悩むこともあるかもしれませんが、その時は僕らみたいなCHARGESPOTとtimeleszを思い出してもらって、元気をチャージしながら、悔いのない1年を過ごしていただきたいと思います!」とエールを送っている。

あわせて実施されるキャンペーンでは、期間中に「CHARGESPOT」を1回利用するごとに1回応募が可能。A賞として「CHARGESPOTオリジナル timeleszビジュアル入りQUOカード3000円分」を1000人に、B賞として「チャポポ QUOカード2種500円分」を2000人にプレゼントする。応募期間は4月16日10時から6月30日23時59分まで。