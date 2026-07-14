“無限卵食堂”で卵15個完食の客「夢がかないました」 店主が語る利益度外視の理由「生食文化を継承する」

卵かけご飯200円に、生卵・ゆで卵・卵スープまで食べ放題――14日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』2時間スペシャル(19:00～)では、埼玉・熊谷市の養鶏場直営“無限卵食堂”が登場する。

ブランド卵が食べ放題

埼玉・熊谷市にある、養鶏場が運営する活気あふれる食堂の名物は、店近くの直売所で購入もできるブランド卵「宝玉卵(ほうぎょくらん)」。通常はミシュランの星が付く有名店にも卸されている。

埼玉県産の米「にじのきらめき」とセットになった「卵かけご飯(中)」は200円、ドリンク付きの「TKGセット」は500円。養鶏所直営ならではの価格で味わえるだけでなく、生卵、ゆで卵、卵スープまで食べ放題というサービスも。中には、生卵とゆで卵を合わせて9個おかわりする客も現れる。

客からは「こんなオレンジ色」と、鮮度や黄身の濃厚さに驚く声も上がる。

卵10個の目玉焼きも登場

定食メニューにも、生卵と卵スープの食べ放題が付く。卵を産んだ親鶏で出汁をとった自家製スープで味わう「親鶏しょうゆラーメン」(600円)や、ゆで卵約2個分をつぶして作った卵サラダ付きの「生姜焼き定食」(1,000円)、目玉焼きに使う卵の数を最大5個まで選べる「焼売エッグ定食」(1,150円)などが人気だ。

極めつけは、卵10個の目玉焼き、卵サラダ、特注つくね、特注焼売が勢ぞろいした「TKGDX」(1,000円)。ここに生卵3個とゆで卵2個を追加し、卵15個を完食した客は「夢がかないました」と大満足の表情を見せる。

また、しょうゆ、塩コショウ、特注ラー油など、さまざまな調味料を使った味変も楽しめる。さらに取材を続けていくと、卵かけご飯の食べ方が客によって異なることも判明。卵を溶いてから入れる派か、入れてから溶く派か、それとも……。

店主が語る「生産者にとっての醍醐味」

同店は、モーニング(9時～11時)とランチ(11時～14時)の2つの時間帯で営業。14年前に妻の家業である養鶏場に婿入りした店主が開業した。

利益を度外視したようなサービスを続ける理由について、店主は「卵を食べて美味しい顔するお客さんを見られる。生産者にとっての醍醐味」と語る。さらに、「生食文化を継承するっていうのを大事にしている」と、日本では当たり前となった“卵の生食”を守っていきたいという思いも明かす。

この日の放送ではほかにも、石川・能登町の寿司屋「津久司」の最新映像も紹介。2024年元日の能登半島地震で店や自宅に大きな被害を受け、休業を余儀なくされた同店が、2年4か月ぶりに営業再開を果たすまでの日々に密着する。

ゲストには塩崎太智(M!LK)、たくろう、岩田絵里奈、音井結衣・白石まゆみ(SWEET STEADY)が出演する。

【編集部MEMO】

6月30日の放送に登場したオモウマい店

●ありがた八食堂

新潟県上越市稲田4-11-12

「日替わりランチ」700円



●大衆居食 信貴

山梨県甲府市徳行1-11-5

「思い出のオムライス丼」500円 ※限定3食、※日替わり

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