大東建託は2026年7月8日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜福島県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜福島県版＞」を発表した。調査は2022年～2026年(一部2019年～2021年を追加)に福島県在住20歳以上の男女10,598名を対象にインターネットで実施。住みここちランキングは現在住んでいる街の満足度評価、住みたい街ランキングは回答者が選んだ自治体への投票数をもとに集計した。

いい部屋ネット 街の住みここち・住みたい街ランキング2026＜福島県版＞

住みここち1位は伊達郡桑折町、3年連続トップ

「街の住みここちランキング2026＜福島県版＞」では、伊達郡桑折町が3年連続で1位となった。2位は郡山市、3位は本宮市だった。

伊達郡桑折町は福島市に隣接する自然豊かな町で、福島市内へは電車で約15分、仙台方面にもアクセスしやすい交通利便性が評価されたという。また、昨年6位だった須賀川市は順位を上げ、5位にランクインした。郡山市に隣接し、商業施設や医療機関が充実しているほか、JRや高速道路、福島空港へのアクセスの良さも特徴としている。

住みたい街は仙台市が4年連続1位

「住みたい街ランキング2026＜福島県版＞」では、仙台市が4年連続で1位となった。2位は4年連続で郡山市、3位は2年連続で東京23区だった。4位はいわき市、5位には札幌市が新たにランクインした。

また、「住みたい街が特にない」が56.5%、「今住んでいる街に住み続けたい」が19.0%となり、合計75.5%が現在の居住地を肯定的に評価する結果となった。

TOP10外でも生活利便性や防災で上位となった自治体

TOP10外の自治体では、因子別ランキングにも特徴が見られた。

生活利便性では西白河郡矢吹町が3位、静かさ治安では伊達郡国見町が2位、大沼郡会津美里町が3位となった。

物価家賃では伊達郡国見町が3位、防災では石川郡石川町が1位、田村郡三春町が2位、大沼郡会津美里町が3位となっている。