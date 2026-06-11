大東建託は、過去最大級の居住満足度調査を行い「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜京都府版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜京都府版＞」として集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2022年～2026年(一部の回答のみ2021年～2019年を追加)の各2月～4月で、調査対象は京都府居住の20歳以上の男女合計1万6955名、調査方法はインターネット経由での調査票配布・回収である。

住みここち(駅)トップは丸太町

住みここち(駅)ランキングは、京都市中京区に位置する丸太町が昨年2位から順位を上げて1位に輝いた。2位は京都市上京区に位置する鞍馬口、3位は京都市左京区に位置する松ケ崎で、いずれも昨年から順位を上げてトップ3入りしている。トップ10内では、6位の西大路御池、9位の修学院が昨年から順位を上げてトップ10入りした。トップ9はすべて京都市の行政区に位置する駅とのことだ。

住みここち(自治体)トップは7年連続で京都市中京区

住みここち(自治体)ランキングは、京都市中京区が7年連続で1位に輝いた。2位は6年連続で京都市左京区、3位は相楽郡精華町で、昨年4位から一つ順位を上げている。トップ10内では、9位の京都市西京区が昨年12位から順位を上げてトップ10入りした。

住みたい街(駅)トップは7年連続で京都

住みたい街(駅)ランキングの1位は、7年連続で京都となった。2位は4年連続で梅田エリア(梅田・大阪梅田・大阪・北新地・西梅田・東梅田を統合)、3位は2年連続で神戸三宮エリア(三ノ宮・神戸三宮・三宮・花時計前を統合)という結果になっている。

住みたい街(自治体)トップは京都市中京区

住みたい街(自治体)ランキングは、住みここち(自治体)でも1位の京都市中京区が今年は1位に輝いた。2位は東京23区、3位は京都市左京区で、昨年10位から大きく順位を上げてトップ3入りしている。4位は同率で京都市上京区と大阪府高槻市である。

街の住みここち(駅)ランキング2026＜京都府版＞駅TOP20・因子別TOP5

賑わい因子のトップ5は、京都市の中京区(京都市役所前・烏丸御池)と下京区(烏丸エリア・京都河原町エリア・五条)に位置する駅の評価が高くなっているという。防災因子では、1位の京田辺市に位置する松井山手が唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ているそうだ。昨年から順位を上げてトップ20入りしたのは、9位の修学院、16位の三山木、19位の烏丸エリア、20位の木津。

TOP20外の「駅」因子別順位トピックス

生活利便性の1位は西院、2位は伏見桃山エリア、3位は椥辻であった。交通利便性の1位は東寺、2位は西山天王山、3位は四宮であった。行政サービスの3位は西山天王山であった。静かさ治安の1位は木津川台、3位は国際会館である。親しみやすさの2位は西山天王山、3位は北野白梅町。賑わいの3位は京都河原町エリア、物価家賃の1位は久津川、2位は祝園エリア、3位は興戸エリアであった。防災の2位は木津川台、3位は山田川とのことだ。

街の住みここち(自治体)ランキング2026＜京都府版＞自治体TOP20・因子別TOP4・5

住みここち(自治体)で1位の京都市中京区は、生活利便性・賑わいの2因子で1位、交通利便性・親しみやすさの両因子で3位の評価を得ている。静かさ治安因子では、京都駅や大阪市内へのアクセスが比較的良く、利便性がありつつも自然豊かな郊外のベッドタウンである相楽郡精華町・乙訓郡大山崎町・綴喜郡井手町の評価が高くなっている。なお、静かさ治安因子で1位の相楽郡精華町は、行政サービス・静かさ治安・物価家賃・防災の4因子でも1位となっており、特に物価家賃因子では唯一偏差値70台の高い評価を得ている。行政サービス・親しみやすさ因子で上位の自治体は住みここち(自治体)でも評価が高く、トップ10のうち8自治体が行政サービス・親しみやすさ因子でも10位以内にランクインしているとのことだ。

TOP20外の「自治体」因子別順位トピックス

静かさ治安の3位は船井郡京丹波町、物価家賃の3位は綴喜郡井手町であった。