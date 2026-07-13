スマホやPC周りに置いておきたい「ちいかわ」グッズが、8月上旬に爆誕。ただただ優しく光るだけなのですが、あまりの可愛さに、発売前から注目を集めています。

【新商品📢】

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#ちいかわ より

光るアクセサリーピン『ぽわっとも』が登場🌟

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星の部分が半透明でぽわっと光って可愛い💓

スマホやACアダプタなどでも使用可能です💫

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グルマンディーズECサイト

https://gourmandise.jp/view/item/000000010800

ちいかわらんど、ちいかわマーケットなどで

2026年8月上旬より販売予定♪

(@gourmandise_twより引用)

こちらが、ちいかわの新作グッズ「ちいかわ ぽわっとも」(1,848円)です。お星さまになった「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」、これだけでも十分可愛いのですが、Type-Cコネクタでモバイル機器に取り付けると、星の部分がぽわーっと優しい光を放つんです。

この光り方、癒されますよね。疲れ目に効果絶大です!

SNSで紹介されると、「え、光るやつ!?ちょっと欲しいかも」「これももんがないの?」「くりまんじゅうはないんか!?」「可愛すぎる!! 星がぽわっと光るの最高すぎる…」といった声や、単に光るだけの仕様に、「よく見たらただ光るだけで笑った。 もちろん買うけども」「なんの意味があるの?みたいなかんじが、なんか、かわいい!!!!!!!」「無駄すぎて可愛い〜」という声も寄せられ、執筆時点までに3.8万ものいいねを獲得しています。

USBメモリの機能は備えずとも、癒しの力をたっぷり備えた「ちいかわ ぽわっとも」。みなさんの側に、お一ついかがでしょうか。