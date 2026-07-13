カプセルトイのターリンから7月7日、海の生き物たちと遊べるミニゲームが登場。見た目のかわいさと、すぐに遊べる手軽さがSNSで話題となっています。

【海の仲間と遊ぼう!】

全8種 ¥300(税込)

※7月7日より順次発売予定

https://tarlin-capsule.jp/product/749

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海の生き物のミニゲームが登場🌊

つんだり投げたり、ゲームを遊び尽くそう‼️🐧

(@tarlin_ccより引用)

こちらが、ターリンカプセルコレクションから登場したミニゲーム「海の仲間と遊ぼう!」です。

ミニゲームのラインアップは、不安定な土台に4頭のアザラシをバランスよく積み上げていく「つみアザラシ」、タコの足に輪っかを通す「タコわなげ」、アシカの頭の上にバケツやボールを乗せていく「つみアシカ」、5羽のペンギンをボウリングのピンに見立てた「ペンギンボウリング」の4種。それぞれ、涼しげなクリアバージョンも用意されており、全部で8種類のラインアップとなっています。

ぐらぐら揺れに耐えようと頑張るアザラシや、「ボールがくるぞ～!」と緊張気味なペンギンなど、生き物たちの表情がいいですよね。ゲームを楽しむだけでなく、フィギュアとして飾っても最高です!

1回300円。SNSでは、「これ集めたい〜」「意外と難しそう…」「うおぉアシカがガチャガチャに採用されるぞ!!」「欲し過ぎる笑!!!」と話題に。成功するまで夢中になって遊んじゃいそう。見つけたら即回して、ミニゲームに挑戦してみては?