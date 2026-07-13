「正直、気づいたら9クールだったんです」――フジテレビ系月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』(20日スタート、毎週月曜21:00～)で、9クール連続の連ドラ出演を果たす志田未来。連ドラの現場を「時間がない中で皆さんと一致団結していいものを作っていく集中力が好き」と語る彼女が、演じ分けの意識、オンオフの切り替え、そしてGACKTとの初共演などについて語った。

志田未来 (C)フジテレビ

日本記録を聞いて驚がくも「頑張ります(笑)」

24年7月期の『ビリオン×スクール』に始まり、『しょせん他人事ですから～とある弁護士の本音の仕事』『全領域異常解決室』『下山メシ』『ホットスポット』『なんで私が神説教』『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』『ESCAPE それは誘拐のはずだった』『未来のムスコ』『エラー』と、8クール連続10作品に途切れることなく連続ドラマに出演し続けている志田。

今回の9クール連続という数字について聞かれると、「正直、気づいたら9クールだったんです」と驚いた様子を見せつつ、「お仕事が好きなので、あんまり大変だなと思うことがないんです」と語る。

中でも連ドラが好きで、マネージャーには「連ドラのお仕事があったらできる限りやりたいです、とお伝えしています」という志田。その魅力を聞くと、「時間がない中で皆さんと一致団結していいものを作っていくという、集中力を求められている感じがすごく好きです」と、現場の熱量を理由に挙げた。

連続出演となると役柄も作品のテイストも次々と変わっていく中で、演じ分けはどう意識しているのか。志田は「自分もそこはすごい課題だなと思っていて」と率直に話す。

「前の役と似てると思われたらすごく損ですし、その作品に対しても失礼だと思うので、引きずらないこと。“もう終わったら終わり”と、自分の中でしっかり区切りをつけることが大切だと思っています」

そんな多忙な中での息抜きは、「ディズニーも好きですし、FRUITS ZIPPERさんも好きですし、おいしいものを食べることも好きだったり、寝ることも好きなので、好きなことが多いんです」とにっこり。

さらに、「かわいいキャラクターも好きですし、野球観戦に行くことも好きです」と挙げ、「撮影がないときは結構予定を詰め込んで充実させて、オンとオフを切り替えています」と、家にこもらずアクティブな休日を過ごしていることを明かした。

連ドラ連続出演の日本記録とされているのは、27クール連続の内藤剛志。それを聞いた志田は「えー、すごいですね!」と目を丸くし、「ちょっとすごい世界です。ハードルが高すぎて、私にはさすがに到底及ばないな」と恐縮する。それでも「行けるところまで行ってみたいですか?」と聞いてみると、「頑張ります(笑)」と笑顔を見せた。

「嘘偽りのない、濁りのない正直さをしっかり出していけたら」

今作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人(GACKT)が、依頼人を救うため“嘘”を武器に真実を暴いていくオリジナルドラマ。志田は、国立大学法学部卒業後、司法試験に一発合格したエリート弁護士・麻生縁を演じる。

このキャラクターについて、「とても真っすぐで、強い強い正義感を持った女の子」と表現。また、「今回の作品に出てくるキャラクターはみんなそれぞれ個性豊かで、グレー寄りの人が多い作品なので、その中でも真っ白でいたいと思っています。嘘偽りのない、濁りのない正直さをしっかり出していけたら」と意欲を示す。

初共演となるGACKTについては、「クールで、あんまり歯を見せて笑わないイメージがあったのですが、お会いしたらとてもお話好きでチャーミングなんです(笑)。すごく笑ってくださいますし、いろんなお話をしてくださって楽しい方なので、これから楽しみになりました」と、撮影前からのギャップを感じたのだそう。

撮影現場では、GACKTが中心となって共演者と会話をしたり、役柄についてアドバイスをしたりする場面もあるそうで、「全体がよく見えるように、みんなに動きをつけてくださったり、セリフをちょっと増やしてくださったり、順番を変えたりとか、GACKTさんが案を出してくださるので、みんなが今GACKTさんについていっている感じです」と、“座長”ぶりを伝えた。

改めて、今作の魅力について、「いい意味で月9っぽくない」という志田。「スリリングな展開にぜひドキドキしてもらいたいですし、私が演じる縁を通して、正義とは何か、人を信じる難しさを感じていただけたら」と呼びかけたほか、「GACKTさんの浦真鷲さんが本当にかっこいいので、ぜひ注目してもらいたいです」と強調している。

志田未来 (C)フジテレビ

スタイリング：川崎加織

ヘアメイク：亀田雅