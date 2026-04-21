俳優の志田未来が、16日深夜に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ?』(毎週木曜 25:25～)にゲスト出演し、アイドルグループ・FRUITS ZIPPERとの初共演で思わず涙を見せた。

志田未来

「一緒に寝てる感じで」私物グッズも紹介

かねて同グループの大ファンとして知られる志田は、登場直後から感極まり、涙が止まらず一度スタジオ裏へ。再び姿を見せるも「ヤバい……どうしよう」と声を震わせ、ティッシュで顔を拭いながら涙をふいた。

グループを好きになったきっかけについては、「SNSで拝見してて、かわいいと思って」と説明し、武道館ライブの観覧を経て思い入れが強まったという。さらに、私物のグッズも紹介。櫻井優衣の顔がプリントされたクッションを自宅で使用しており、昼寝の際には隣に置いて「優衣ちゃんと一緒に寝てる感じで」と明かしたほか、早瀬ノエルのサインボールをライブ中にキャッチしたエピソードも披露した。

今回が初共演だったといい、「事務所の社長に『FRUITS ZIPPERさんと共演するのを目標にお仕事頑張ります』って」と語ると、メンバーからは「逆、逆!」とツッコミが飛んでいた。