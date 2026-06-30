6月下旬、「ちいかわ」のたべものシーンを立体化したカプセルトイ「ちいかわ たべものいっぱいマスコット」の第3弾が発売され、SNSで話題となっています。

📣6月カプセルトイ新情報!

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#ちいかわ たべものいっぱいマスコット3が登場!

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たべもの登場シーンを立体化🍽️

おいしそうに再現された細部にも注目!

全種ボールチェーン付き✨

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全6種 1回400円

(@parade_capsuleより引用)

こちらが、「ちいかわ たべものいっぱいマスコット3」です。シリーズ第3弾となる今回は、ちいかわの「カニ爪唐揚げ」、ハチワレの「いなりあげもち」、うさぎの「ミートボール」、モモンガの「モダン焼き」、ラッコの「プリン」、ちいかわ&ハチワレの「たいやき」の全6種。ファンにはお馴染みのあのシーンが、美味しそうに再現されているんです!

例えば、「カニ爪唐揚げ」は、食べたい気持ちにあっさり負けちゃう3人のゆるさに癒される、こちらのシーンから。

また、「いなりあげもち」は、美味しい食べ物を発見した喜びを、友と分かち合おうとするハチワレの優しさにキュンとしちゃうあのシーン。

そして「プリン」は、甘いものが大好きなラッコと、かまってちゃんなモモンガとのやり取りにほっこりしちゃう、こちらのシーンから。

どれも、ほっこりかわいいシーンばかりですね。

マスコットのサイズは約30～45mmで、1回400。SNSで紹介されると、「めっかわだ 食べてる姿が本当にかわいい」「ちいかわ×食べ物は最強だからな!」「マッッッッッジでカニ爪唐揚げ欲しい」「このクオリティで400円」「Wコンプできたら一つはめじるしにアレンジしちゃお」「当たりしかない」と話題に。

ボールチェーン付きなので、身の回りのものに付けて持ち歩けるのも嬉しいポイント。ゲットしたい方は、カプセルトイコーナーで探してみてくださいね。