【今日発売】『ちいかわ』新登場のパッケージ風ボックスフィギュアに「みんな可愛すぎる」「カニちゃんいるし…」とファン歓喜

「CHOCOBOX」シリーズに7月6日、「ちいかわ」が登場! パッケージ風のボックスに入ったちいかわたちが「かわいい～」と、SNSで話題になっています。

＼新商品/

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『ちいかわ チョコボックス

ボックスフィギュアコレクション』

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上のボックスの中には

パッケージ風ボックスに入ったチャーム✨

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下のボックスには

サクサクおいしいチョコがけビスケット🍪

お菓子売り場でゲットしてね🌈

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7月6日(月)より

全国のお菓子売り場にて発売🙌



(@chiikawa_kouhouより引用)

『ちいかわ チョコボックス ボックスフィギュアコレクション』(385円)

こちらが、サクサクおいしい「チョコがけビスケット」(16g)と、ちいかわフィギュアがセットになった食玩「ちいかわ チョコボックス ボックスフィギュアコレクション」(385円)です。フィギュアはボールチェーン付きで、パッケージ風ボックスに可愛く収まったちいかわたちを、そのまま持ち歩ける仕様に。もちろん、そのまま飾っても可愛いコレクションとなっています。

ラインアップは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」「ラッコ」「シーサー」「古本屋」「あのこ」の全9種。どのキャラクターが出るかは、開けてからのお楽しみです!

『ちいかわ チョコボックス ボックスフィギュアコレクション』(385円)

SNSでは、「なにこれメチャクチャ欲しいんだけど!」「みんな可愛すぎるし、 カニちゃんいるし…」「待ってあのこいる〜?!?絶対見つけます」「えっかわいい〜〜!!! 見かけたら買お」「コンプ目指します」と発売前から話題に。人気者なだけに、早めにゲットしに行った方がいいかも!? 発売日は7月6日。お菓子売り場で探してみてくださいね。

(C)nagano / chiikawa committee