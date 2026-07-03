ジャルパックは6月26日より、プレミアムな観戦ツアー「福岡ソフトバンクホークス観戦ツアー in エスコンフィールドHOKKAIDO」を販売している。

ジャルパック「福岡ソフトバンクホークス観戦ツアー in エスコンフィールドHOKKAIDO」

本ツアーは、一度は行ってみたい話題の「エスコンフィールドHOKKAIDO」で、福岡ソフトバンクホークスを全力応援することができる、ホークスファン必見の観戦ツアー。夏でも爽やかな風が吹き抜ける北海道で、熱い試合観戦はもちろん、話題の球場グルメや札幌・小樽観光など、北海道での滞在を思いのままに楽しむことができるフリープランとなっている。

ジャルパック「福岡ソフトバンクホークス観戦ツアー in エスコンフィールドHOKKAIDO」JALオリジナル応援タオル

観戦チケットは、ビジター応援に最適な席が確保されており、2日連続で試合を観戦するプランも選択可能。このツアーのためだけにデザインされた「JALオリジナル応援タオル」も用意されており、ビジター応援をいっそう楽しむことができる。

また、帰宅後にもツアーの楽しみは継続。12月5日に「MLB café FUKUOKA」で開催される、ツアー参加者限定の特別な「JALスペシャルイベント in 福岡」に招待され、シーズンを戦い抜いたホークスの現役選手を招いてのトークショーや撮影会など(軽食・ドリンク付き)を楽しむことができる。

本ツアーの出発期間は8月17日～9月2日までの特定日。7月28日まで予約可能となっており、先着約70名。定員に達し次第、販売終了となる。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。