中日、序盤を1点リード

広島対中日の試合は3回を終え、中日が1-0とリード。1回裏に中日が村松選手のホームランで先制し、その後は両チームとも得点を奪えていない。序盤を終えて、緊迫した投手戦の様相を呈している。

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