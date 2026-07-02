すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンは7月2日から、「夏の涼麺づくし」フェアを全店で開催している。

「麻辣湯」に"ひんやり"な新作登場

「シビ!辛!冷やし麻辣湯」(1,099円)は、人気の「麻辣湯」を冷やし麺にアレンジした一品。海老や蒸し鶏、トマト、紅白点心など彩り豊かな8種の具材をたっぷりと盛り付け、唐辛子の辛さと山椒の痺れの中に、深みある味わいが広がる一杯に仕上げた。付属の"麻辣湯専用"ラー油で辛さの変化も楽しめる。

麺は2種から選択可能

さっぱり&がっつりな冷やし麺が集結

「油淋からあげのさっぱり冷やし麺」(989円)は、定番の「冷やし中華」をアレンジしたメニュー。カリッとしたジューシーなから揚げを盛り、油淋鶏のように甘酢醤油だれと刻み葱をかけることで暑い夏でもさっぱりと食べられるように仕上げた。たっぷりのベビーリーフとトマトもトッピング。

「コク旨冷やし担々麺」(879円)は、ゴマとピーナッツベースの特製担々ソースを隠し味として豆乳を加えた一品。自家製の肉味噌が溶けた濃厚なスープに砕いたピーナッツの食感がアクセント。花椒で味変も楽しめるほか、がっつり食べたい人には＋274円でからあげ3コのせも用意している。

夏の定番「冷やし中華」も

定番の冷やし中華として、「五目冷やし中華」(934円)と、新商品の「えび冷やし中華」(1,099円)をラインアップする。

バーミヤンの冷やし中華は、酸味のバランスにこだわった醤油だれで、暑い季節にもさっぱり楽しめる昔ながらの味わい。彩り豊かな定番具材に特製穂先メンマをトッピングし、見た目と食べごたえを兼ね備えた仕上がり。

暑くほてった体を癒やすひんやりデザート

旬のマンゴーや桃を贅沢に使った、ごろっと果実を味わえる涼スイーツも用意する。

「アップルマンゴー」(384円)は、甘みが特長のアップルマンゴーをひんやりとした食感で楽しめるデザート。ジューシーでとろけるような果肉が、食後にもぴったりの一品。＋132円でバニラアイスをトッピングできる。

「白桃アンニンバニラ」(439円)は、白桃の芳醇な甘みに、クリーミーな杏仁と濃厚なバニラがやさしく溶け合うデザート。みずみずしい果実感とコクが調和し、すっきりとした味わい。＋219円でパオピンを使い、クレープ風にアレンジして楽しめる。