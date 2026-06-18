暑い日は、できるだけ外に出たくないものです。特に設備やサービスが充実したタワマンでは、「今日は家から出なくてもいいか」と考える人も少なくないかもしれません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、夏のタワマンで起きたエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「猛暑日にロビーで見た光景とは?」

猛暑の日、主人公は部屋にこもり、食事もデリバリーで済ませることに。その翌週、タワマンのロビーに着くと、そこには思わず目を引く光景が広がっていました。

さて、主人公は何を見たのでしょうか?

① いつもにぎわう中庭がガラガラだった

② 暑さで外を走れず、ジムが混雑していた

③ ロビーに配達員が集まっていた

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✅夏のタワマンで見た光景……このマンガの気になる結末はこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

暑い日はみんな考えることが似ている

暑い日や雨の日は、「できれば外に出たくない」と思う人も多いものです。

自分では何気ない選択でも、同じ建物に住む多くの人が同じことを考えると、思わぬ場所にその影響が現れることもあります。便利な暮らしだからこそ生まれる光景に、「たしかに」とうなずいてしまう人もいるかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ ロビーに配達員が集まっていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!