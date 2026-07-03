サウナは昔からの文化で、今でも幅広い世代で親しまれています。ベテラン世代にとっても銭湯などで利用した経験のある人は多いはず。しかし、Z世代にとってのサウナとベテラン世代にとってのサウナは少し違うようで......。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、サウナに関する世代差をご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代にとってのサウナとは?」

最近サウナにハマっているというZ世代の川村くん。ベテラン世代の上司もサウナ好きだったため、2人はサウナ談義で盛り上がるかと思いきや......。

どうやら、川村くんが話すサウナはベテラン世代がイメージするものとは少し違うようです。さて、Z世代にとってのサウナとはどのような場だったのでしょうか?

① 脳がバグる感覚を楽しむ場

② 限界まで我慢する鍛錬の場

③ カレーを極限までおいしくするための場

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✅Z世代が語るサウナ観とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代にとってのサウナって本当に"あの"サウナ?

サウナは昔から親しまれてきた文化ですが、「整う」という言葉が広まったことで、楽しみ方も少しずつ変化しているのかもしれません。

同じサウナ好きでも、どこに魅力を感じるのか、どんな言葉で表現するのかは人それぞれ。「そんな捉え方をするのか!」と驚かされることもありそうです。

▶なお、今回の答えは① 脳がバグる感覚を楽しむ場 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!