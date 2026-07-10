2026年7月にファミリーマートで発売される一番くじを一覧でまとめました。店頭販売日やオンライン販売日、価格、取扱店、購入時の注意点をチェックできます。

【一覧表】ファミリーマートで2026年7月に発売される一番くじ

一番くじ ドラゴンボール スペクタクルバトル

一番くじ mofusand ～ひんやりくつろぎ時間～

一番くじ ドラゴンボール スペクタクルバトル

発売日： 店頭販売：2026年7月11日(土)より順次発売予定 オンライン販売：2026年7月14日(火)13:00より販売開始予定

メーカー希望小売価格：1回800円

取扱店：ファミリーマート、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど

ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年10月末日

【各賞品一覧】

A賞 孫悟空 BURSTANT

B賞 孫悟飯 MASTERLISE

C賞 ピッコロ MASTERLISE

D賞 ベジータ MASTERLISE

E賞 孫悟空＆孫悟飯 フィギュア

F賞 フィギュアマグネット

G賞 メタルプレート

H賞 ポスターコレクション

I賞 ダイカットアクリルスタンド

ラストワン賞 超サイヤ人孫悟空 BURSTANT

一番くじ mofusand ～ひんやりくつろぎ時間～

発売日： 店頭販売：2026年7月31日(金)より順次発売予定

メーカー希望小売価格：1回750円

取扱店：ファミリーマートなど

【各賞品一覧】

A賞 シロクマにゃんのアイスぬいぐるみ

B賞 ハンディファン

C賞 ひんやりスイーツのお布団ぬいぐるみマスコット

D賞 ガラスコレクション

E賞 涼し気ファブリックコレクション

F賞 すりガラス風 アクリルコレクション

G賞 ぷっくりステッカーコレクション

ラストワン賞 あざらしにゃんの抱きしめぬいぐるみ

一番くじをファミリーマートで買う方法

一番くじは、対象店舗の店頭で購入できます。商品によっては一番くじONLINEでの販売が行われる場合もあるため、店頭販売とあわせて確認しておくと安心です。

くじを引くと、くじ券に記載された賞品をその場でもらえます。あわせて、最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」や、対象商品の場合は「ダブルチャンスキャンペーン」も用意されています。

一番くじをファミリーマートで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況や販売開始時間が異なります。在庫状況によっては早期に販売終了する場合や、購入制限が設けられる場合もあります。

また、一部商品はファミリーマート以外の店舗や一番くじONLINEでも販売されるため、店頭で見つからない場合は取扱店情報もあわせてチェックしておきましょう。

まとめ

2026年7月のファミリーマートでは、「ドラゴンボール スペクタクルバトル」と「mofusand ～ひんやりくつろぎ時間～」の一番くじが順次発売予定です。気になるタイトルがある人は、発売日や価格、オンライン販売の有無、取扱店を事前に確認しておきましょう。

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