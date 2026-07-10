焼肉好きのみなさん、急遽申し訳ないが、スケジュールの見直しが必要かもしれない。

牛角では現在、30周年を記念した「夏の大焼肉祭り」を平日限定で開催中。全25品を何皿・何杯でも特別価格で楽しめるという大型キャンペーンである。一体どれだけオトクなのか、一例を申し上げると……なんと、通常580円(税込638円)の生ビールが190円(税込209円)!

他にも山ほど用意されている破格の値段設定。期間中、あらゆる予定をリスケしてでも通いたくなるフェアの詳細、以下にてどうぞッ!

黒毛和牛が638円!? 牛角30周年「夏の大焼肉祭り」がスタート!

まず、今回の祭りで絶対に外せないのが「黒毛和牛カルビ」だ。見るからに細かなサシが入り、艶やかな輝きを放っている。通常968円のところ、期間中はなんと……638円! うおぉぉぉぉい! マジか! 安〜〜〜ッ!

さっそくジュジュ〜っと焼いて食べてみると……

くぅぅぅ……めっっっちゃうめぇぇぇ〜〜〜!!!! 638円で食べていいクオリティじゃねぇぇぇ〜〜〜!!!!

まず、明らかに脂が違う。甘さがある。噛んだ瞬間に脂がスッと溶け、その後に赤身の濃い旨味がじわ〜っと広がっていく。やっぱり黒毛和牛は伊達じゃない……!

普段なら「黒毛和牛……。食べたいけど、今日は控えておくか」と財布が気になってしまうが、この価格なら注文しない理由が見当たらない。むしろ今これを食べないで、いつ食べるというのか。むしろ、今のうちに食べられるだけ食べておくべきだろう。

こちらは定番「ジューシーカルビ」、お値段319円というコスパメニューである。「この価格なら、まあそれなりでしょ」と思われそうだが……いやいや、とんでもない。

ジュジュっ! と焼いてパクっ! と食べてみると……

うめぇ……!!!! 少なくとも319円のレベルじゃない! 肉は柔らかく、噛むたびに甘みたっぷりの脂が溢れ出す。甘辛いタレとカルビの親和性も完璧。米だ。米がほしい。ライスにバウンドして、思いっきりかき込みたい……!

価格が価格だけに、「もう一皿いっとく?」的な誘惑が常に付きまとう。が、遠慮はいらない。いっちゃおう。

「牛ハラミ」も今回の目玉のひとつ。通常638円のところ、429円という特別価格で味わえる。一枚一枚しっかりした厚みがあるし、一皿でも結構なボリュームがある。

実際に食べてみると、その柔らかさと肉々しさのバランスに拍手したくなる衝動に駆られる。最高……! 全焼肉好きにブッ刺さる仕上がりだ。

噛み応えはあるのに、スッと歯が入る。肉汁もジューシーで、秘伝のタレが赤身の旨味をさらに引き立てる。カルビとはまた違った満足感。野性味溢れる力強さがありながら、脂が重すぎないので何枚でも食べられる気もする。

牛角らしい遊び心をたっぷり感じられるのが、「わたあめすき焼き豚カルビ」である。運ばれてきた瞬間、思わず笑いそうになる。肉の上にこんもりと乗せられたわたあめ……生まれて初めて見る光景だ。

これをアルミホイル皿のまま七輪に乗せて……

途中でタレをかけると、わたあめがシュワァァ〜っと溶けていく!

で、焼き上げた豚カルビを生卵へくぐらせて……パクッ!

……ウマいんか〜〜〜い! 甘辛いタレに、わたあめ由来の甘さが溶け込み、そこに生卵がまろやかさとコクをプラス。豚カルビの脂とも相性抜群で、確かにすき焼き感もめっちゃある!

出オチではなく、ちゃんと中身もウマい。見た目も鮮やかで楽しいし、おそらくこれを味わえるのは牛角オンリー。多くの人に、ぜひ一度味わってみてほしい。

……さて、ここまでかなり大胆なオトク情報を立て続けにお伝えしてきたが、実は今回のフェアで一番の衝撃は肉ではない。ビールである。

通常638円の生ビールが……なんと、まさかの209円! 繰り返す! 生ビールが209円! いやソフトドリンクかよ! しかもグラスとかではなく、ちゃんと中ジョッキ。ど、ど、どういうこと!? 絶対に赤字でしょ……。戸惑いはあるものの、客としては純粋に嬉しい限り。

夏はビールが特にウマいからね〜。余裕で4〜5杯はいっちゃいそうだが、それでも1,000円前後で収まってしまうという不思議。 ……これ、誰に感謝すればいいんだい?

ほかにも、通常638円の「やげん軟骨」が429円になっていたり、 通常385円の「やみつき塩キャベツ」が209円になっていたりするなど、時代を平成初期に巻き戻したかのような特別価格メニューが多数ラインナップしている。 その数、総勢25品!

「夏の大焼肉祭り」は着席時と会計時に、公式ホームページにあるクーポンを見せれば参加可能。値引き後のお会計が2,000円以上で適用される。期間は8月6日までの約1カ月間。最終的に何回通えるか、すでに火蓋は切って落とされてますぞ〜!