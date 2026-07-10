衝撃的な“白塗り”の裏に隠された家族の悲劇とは…鈴木その子さんの人生に『金曜ミステリークラブ!!!』が迫る

「白塗りの裏に隠された家族の悲劇」――きょう10日に放送される日本テレビのバラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00～ ※関東地区ほか)では、“美白の女王”として知られた鈴木その子さんの人生に迫る。

  • (左から)ノブ、二宮和也

    (左から)ノブ、二宮和也

白塗りメイクでテレビ界を席巻

1998年頃にテレビ界を席巻した鈴木その子さん。彗星のごとく現れ、衝撃的な白塗りメイクで一躍ブレイクした鈴木さんは、平成に美白ブームを巻き起こした存在として知られる。

一方で、鈴木さんは一時、年商100億円を誇ったやり手の社長でもあり、独自のダイエット法でも人気を集めていた。番組では、なぜ彼女が白塗りにこだわり、好奇の目にさらされながらもカメラの前に立ち続けたのか、その裏にあった家族の悲劇に迫る。

華やかな活躍の裏側で、鈴木さんは愛する家族を襲った出来事を機に、ある事情で悩む人々を救うため自ら動き出すことを決意したという。番組では、人生をかけて世の中を変えようとした、鈴木さんの知られざる信念が明かされる。

道警のエース失脚劇も紹介

番組ではさらに、平成の警察組織を揺るがした事件も取り上げる。

1990年代、拳銃を用いた事件が多発したことを受け、全国の警察が銃器対策課を発足。北海道警察は創設1年目で79丁もの拳銃を摘発する異例の快挙を成し遂げた。しかし2002年、銃器対策課のエースが覚せい剤の使用で逮捕されるという衝撃の事件が起きる。

番組は事件の当事者本人を直撃し、逮捕劇と銃の大量摘発の関係、警察組織の裏側に潜んでいた闇に迫る。

同番組は、金曜ミステリークラブ主宰のノブ(千鳥)が、クラブ会員代表の二宮和也とともに、スタジオに集まったゲストへさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界へ誘う。今回は橋本環奈、玉山鉄二、横澤夏子がスタジオ出演。VTRには美村里江がサプライズ出演し、再現ドラマに華を添える。

【編集部MEMO】
鈴木その子さんは、1932年1月20日生まれ、東京都出身。料理・美容研究家として活動し、1974年に銀座で新日本料理レストラン「トキノ」をオープンした。1980年には著書『やせたい人は食べなさい』がミリオンセラーとなり、その後、化粧品、サプリメント、食品事業を展開。1990年代には“美白の女王”として知られ、独自の存在感でテレビ界にも強い印象を残した。2000年12月5日に死去。

(C)日テレ

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