みずみずしい桃を楽しめる季節がやってきました! ローソンでは、7月7日より2週にわたって「桃づくし」商品が登場。ウチカフェスイーツを中心に、タルトやシュークリーム、ゼリー、ベーカリー、フラッペなど、桃好きにはたまらないラインナップがそろっています。

ローソン桃づくしスイーツ

今回は、「ごろっと1/2個分! 桃のタルト」(362円)、「ごろごろとした桃のシュー」(248円)、「桃&ホイップロール」(171円)、「泡ピーチゼリー」(311円)、「ピーチティーフラッペ」(395円)を実際に食べ比べ。みずみずしい桃の甘さや果肉感がパッケージ越しに伝わり、食べる前からワクワクします!

贅沢すぎる! 「ごろっと1/2個分! 桃のタルト」

まずは、「ごろっと1/2個分! 桃のタルト」(362円)。名前の通り、桃がごろっとのった見た目からしてインパクト抜群です。ツヤっとした桃が主役級の存在感で、パッケージを開けた瞬間からテンションが上がります。

試しに、スプーンで桃のところだけすくってみると、ハーフサイズの桃がどっしりと乗っていました。「ごろっ」どころではない重量級です……!

実際に食べてみると、じゅわっと果実感が広がります。桃の下にはチーズクリームが合わせられていて、甘さだけでなく、ほんのりとしたコクも感じられる仕上がり。桃の爽やかさとクリームのまろやかさがよく合っています。

サクサクのタルト生地が美味しい

そして印象的だったのが、タルト生地のサクサク感。桃やクリームのやわらかさに対して、生地の香ばしさと食感がアクセントになっていました。桃をしっかり味わいたい人にまずおすすめしたい、満足感のある一品です。

もちふわの生地が幸福「ごろごろとした桃のシュー」

続いては、「ごろごろとした桃のシュー」(248円)。桃のような淡い色合いのシュー生地がかわいらしく、見た目からも季節感たっぷり。手に取るだけで、夏のおやつ時間が少し楽しくなりそうです。

中からたっぷりクリームとダイスカットされた桃があふれる

中には、クリームとダイスカットされた桃がこれでもかというほどたっぷり! なめらかなクリームの中に、桃の果肉感がごろごろと感じられました。シュー生地はもちもちでふわふわ! 薄皮でやわらかく、クリームの甘さと桃のジューシーさを包み込むような味わいです。

クリーム系のスイーツが好きな人はもちろん、果肉感を楽しみたい人にもぴったり。重たすぎず、桃の爽やかさもあるので、暑い日でも食べやすい印象です。

冷やして食べるのもおすすめ「桃 & ホイップロール」

ベーカリーからは、「桃&ホイップロール」(171円)も登場。ふんわりとしたパンに、桃プレザーブとホイップをサンドした一品。スイーツとしても、朝食や軽めのおやつとしても楽しめそうなサイズ感です。

さっぱりした後味が印象的

パン生地はふんわり。中のホイップはすっきりとした甘さで、桃の果肉感がほどよいアクセントになっています。桃の甘さはありますが、後味がさっぱりしているのが印象的。

冷蔵庫で少し冷やすと、ホイップが少しもったりとした食感になり、デザート感が増すのでおすすめです! 価格も171円と手に取りやすく、桃スイーツを少しだけ楽しみたいときにもぴったりだと思いました。

しゅわしゅわ食感にとろける「泡ピーチゼリー」

続いては、見た目も涼やかな「泡ピーチゼリー」(311円)。昨年、人気を博した「泡ショコラ」や「泡チーズ」といった、ふんわりとろける「泡」シリーズが、桃づくしスイーツにもやってきました! 軽やかなしゅわしゅわの気泡がたっぷりのっていて、見た目も涼やかです。

なめらかなパンナコッタに、白桃ダイスとクラッシュゼリーを重ね、3層になった見た目がとても美しい! ひと口食べると、上の泡ゼリーがふわっとしゅわっととろけて、軽やか。下のゼリーやパンナコッタと一緒に食べることで、食感の違いも楽しめます。

白桃ダイスのみずみずしさもあり、甘さはありつつも後味はすっきり。暑い日に冷蔵庫でしっかり冷やして食べたくなる、爽やかなカップスイーツでした。

ふわふわの泡が心地よい

ピーチティーフラッペ

最後は、マチカフェの「ピーチティーフラッペ」(395円)。桃の果肉がアクセントになったフラッペで、フルーティーな桃と紅茶の味わいに、ミルクのコクを重ねたデザート感のある一杯です。

ひんやりなめらか&クラッシュしたアイスと共に、桃の果肉感が加わって食感も楽しい仕上がり。桃の甘さに紅茶のすっきり感が重なることで、甘すぎず飲みやすいのも魅力です。

デザートドリンクとして楽しみたいときにも、暑い日の気分転換にもぴったりでした。1杯で桃を存分に味わったような満足感があります。

アイスと桃の果肉の食感も楽しい

ローソンの「桃づくし」商品は、タルトやシュークリーム、ゼリー、ベーカリー、フラッペと、さまざまな形で桃の味わいを楽しめるラインナップでした。

7月14日からは、白桃や黄桃を使ったプレミアムロールケーキをはじめ、チーズムースや、オムレットやアイスなどが登場します。

ご褒美スイーツや、気分転換したいときのおともに、みずみずしい桃のおいしさを手軽に楽しめるローソンの桃づくし。その日の気分に合わせて、ぜひ食べ比べてみてはいかがでしょうか。